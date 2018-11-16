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Московский листок

Собянинские МФЦ беспомощно оправдываются за доступность персональных данных москвичей

Опубликовано 16.11.2018 в разделе комментариев 1

москва позор собянин мфц
Собянинские МФЦ беспомощно оправдываются за доступность персональных данных москвичей

В компьютерах общего пользования в МФЦ хранятся множество скан-копий паспортов и других документов, к которым может получить доступ любой желающий, сообщила в пятницу газета "Коммерсант". 

Отмечается, что сотрудники газеты проверили некоторые МФЦ и выяснили, что на компьютерах, которыми может воспользоваться любой посетитель для загрузки копий документов на "Госуслуги", можно обнаружить скан-копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов и реквизитов счетов в банках, так как ни посетители, ни сотрудники не очистили данные. 

В Минэкономики "Ъ" рассказали о методических рекомендациях по деятельности МФЦ, в частности, о требованиях к информационной безопасности. В Роскомнадзоре пояснилии, что, согласно закону "О персональных данных", МФЦ обязаны обеспечить соблюдение конфиденциальности. 

В пресс-службе центров госуслуг Москвы сообщили, что сотрудники должны удалять данные раз в день, в соответствии с внутренними правилами. Более того, подключенные к сканерам компьютеры не имеют полного доступа в интернет.

От редакции: Что я тут могу добавить, как рядовой посетитель МФЦ? Да, видел, и не раз на компьютерах общего пользования сканы паспортов - ведь не все, кто их, данные свои, туда загружает, потом их стирает. В течение дня можно частенько наткнуться на чужое лицо в той же папке, куда ты загрузил свой скан - ну, издержки "текучки"... Где именно? В МФЦ в Настасьинском переулке, например. Правда, винить в этом только работников МФЦ - нельзя. Кто-то забыл удалить свой уже отправленный скан - тоже ведь виноват...

Другой вопрос, давно меня волновавший, особенно, когда один из работников МФЦ в Настасьинском переулке хамил моей маме - а из каких фондов оплачивается труд вот этих всех сотен сотрудников. Какова схема финансирования этого пиарного детища Собянина? На появление МФЦ как-то влияют растущие цены на "улуги ЖКХ", в которые давно и тихо включена и плиточка, и многие разовые, фанерные увеселения для москвичей?.. Если получая весьма хорошие по нынешним временам оклады за работу с нашими документами эти "птенцы Собянина" ещё и небрежно обращаются с персональными данными - кого надо карать рублём?

Дмитрий Чёрный, Тверской район Москвы

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Всего комментариев к статье: 1
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Какие нах "персональные" ?
вся )/(опа наружу написал 16.11.2018 13:05
В каждой забегаловке ваши-наши данные. Повсюду заставляют подписывать "об использовании персональных данных". У всех свои базы. В сбербанке самая обширная. Каждый хоть раз чего-то там платил. Ксерокопии паспорта куда угодно, и обязательно. Вспомнить сколько раз и куда я их сдавал- невозможно.
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