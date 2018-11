Чинуши Чечни охотно включились в игру Vampire: The Masquerade сша неофеодализм чечня игры вампиры Чеченские чиновники выражают недовольство тем, что в американской индустрии развлечений их изобразили жестокими вампирами. Речь идет о популярной настольной игре Vampire: The Masquerade, в которой фигурируют "султан Рамзан" и чеченские вурдалаки, противостоящие кровопийцам-чекистам. В 1991 году американская компания White Wolf создала вселенную World of Darkness - общий бренд для настольных, карточных и компьютерных игр, а также книг и телесериала. В самой популярной серии Vampire: The Masquerade рассказывается о противоборстве многочисленных вампирских кланов, которое происходит на фоне реальных событий человеческой истории. Войны, революции, эпидемии и природные катаклизмы оказываются результатом действий вампиров, пишет "Коммерсант". На официальном сайте разработчики утверждают, что выпустили несколько миллионов копий настольных игр. В 2016 году White Wolf вошла в состав шведской Paradox Interactive и начала готовить новую, пятую по счету версию настольной Vampire: The Masquerade. Она вышла в начале ноября. Одна из глав оказалась посвящена современной России и выглядит как отчет вампира о посещении Чечни. В руководстве к игре Чечня описывается как единственная территория на земле, которой полностью управляют вампиры. "Это ужасное место для смертных людей - и самый восхитительный восточный сад наслаждений для таких, как мы", - говорится от лица вурдалака. Составители игры наделили вампиров определенными этническими чертами. "Чеченцы не остановятся ни перед чем, лишь бы уничтожить своих врагов. Даже если они становятся вампирами, то никогда не забывают, что прежде всего они чеченцы", - восхищается вампир-наблюдатель. В курьезном повествовании говорится, что организация чеченских вампиров Abrek превратилась в крупнейшее криминальное сообщество, "которое раскинуло свои щупальца по всему Ближнему Востоку, России и Европе", а также создало "Исламское государство" ("Иблисское государство", как назвал его султан Рамзан, строго зарещено в РФ). К большей части человеческого населения вампиры относятся как к "продуктам животноводства". В качестве иллюстрации в руководстве к игре демонстрируется патриотический плакат "Твоя кровь - это кровь республики!" Номинальным правителем Чечни является "султан Рамзан". По сюжету игры, это человек, которому вампиры пообещали бессмертие, - и в обмен он отстаивает их интересы перед Кремлем. Дело в том, что у чеченских вампиров есть враги - вампиры из клана Бруджа, которые "тайно управляют ФСБ". Пресс-секретарь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что разработчики игры "решили пропиариться на популярности Чечни и ее руководства". Вместе с тем он считает, что создатели игры преследовали и "политическую цель". "Это продолжение кампании по очернению России и Чечни, - заявил Каримов.- Уверен, что за ней стоят те же организации, что заявляли о якобы преследовании сексуальных меньшинств". От редакции: Тема вампиризма как-то уж слишком навязчиво преследует буржуазный энтэртэйнмент - причём не только в секторе компьютерных игр. Вспомним ту же серию "Дозоров" буржуазного фантаста Лукьяненко и весьма кассовую бекмамбетовскую экранизацию их: вампиры, вампиры, кругом одни вампиры. И так легко шутить при наличии этой базовой метафоры - на тему классового общества, на тему ограбления советского народа олигархатом, прошлого, базового, и продолжающегося. Что порубчные Рамзана так серьёзно включились в предложенную им игру, видимо, говорит о том, что вампиры не хотят чтобы их тревожили за их пиром: редкие исторические условия вряд ли выдадутся ещё раз. Ну, и как сюда можно было вплести "дискредитацию России" - это, конечно, только вампиры знают... Д.Ч. Новости по теме: Ливийские лидеры общаются с Димоном-дипломатом "с большим трудом" Путин сотоварищи снова проигнорировали день памяти жертв "Норд-Оста"



