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Московский листок

Если Путин отдаст Курилы Японии, там не будет баз США...

Опубликовано 16.11.2018 в разделе комментариев 4

ссср япония силовигархия курилы
Если Путин отдаст Курилы Японии, там не будет баз США...

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в случае возможной передачи японской стороне части южных Курильских островов военные базы США там размещены не будут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское издание Asahi Shimbun. В соответствии с японо-американским договором безопасности США могут размещать свои военные базы на всей территории страны. Но как сообщили изданию высокопоставленные японские чиновники, они не могут быть размещены без согласия Японии.

Ранее стало известно, что Абэ хочет предложить Путину ускорить переговоры по территориальному вопросу. Предполагается, что стороны обсудят заключение мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно документу, Москва допускает передачу Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Судьба Кунашира и Итурупа не упоминается. 13 ноября Абэ и Путин встретились в Сингапуре, где проходят Восточноазиатский саммит и встреча лидеров стран АСЕАН. 

В сентябре Владимир Путин предложил Синдзо Абэ подписать мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий, однако Япония отвергла это предложение и заявила, что мир не будет заключен до тех пор, пока страны не урегулируют территориальный спор на Курилах. 

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- У нас вот есть даже специальный автор, который отслеживает "курильский вопрос" - Валерий Скурлатов, один из тех немногих кто в августе 1991-го был против Ельцина, против российской власти, разваливающей СССР. Почитайте его статьи ниже по ссылкам - создано целое общественное движение для борьбы с готовящейся передачей Курил Японии. Однако что может остановить Путина на этом пути? Только что сел на очередной срок, наплевал на мнение 90 процентов населения России, выражавшего бурный протест введению нового пенсионного возраста - так если можно подтереться мнением 90% "дорогих россиян" вместе с 37-й статьёй конституции РФ, что остановит силовигарха номер один в окончательном решении "курильского вопроса"? В 2004-м Путин преспокойно отдал КНР остров Тарабаров - чем не прецедент? К тому же "спорные" территории получил СССР, а РФ отнюдь не равняется СССР, а советскую власть и конкретно Сталина, сталинские методы руководства Путин и удерживающие его на троне системные либералы - много раз проклинали. Проклинали такие итоги "сталинского руководства", как ГУЛАГ - вон, сам Путин и открыл "Стену скорби" по всем шпионам, вредителям и прочим врагам советского народа на Садовом Кольце/проспекте Сахарова. Не пора ли отринуть и такое наследие тоталитаризма, как Курилы? Тем более - так мы плохо с Японией дружим все эти 70 лет! Прям кюшать не можем. Аж целая Японская балетная школа с нуля выросла за это время в СССР - и по сей день у нас проходят "стажировку" японские танцовщики, чаще балерины. Что начал подлый ревизионист Хрущёв - закончит откровенный антисоветчик и идейный капиталист Путин. Только вот тут уже не напечатают с их рожами маечек "Крым сдал - Крым принял" путриотики...

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Всего комментариев к статье: 4
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Японских пролетариев приветствуем!
Василий 5 написал 16.11.2018 14:13
Империалисты эксплуатируют японских пролетариев, пользуясь дефицитом земли на островах.
Там на малой территории живут 160 миллионов японцев.
Если хотя бы 60 миллионов из них пригласить в Таджикистан, это было бы очень хорошо и прогрессивно. И вопрос с Курилами можно закрыть. Во имя дружбы. всегда, при любых обстоятельствах, считают себя невиновными и выкручиваются до последнего.
Горцы обладают женственным характером - истерия, самолюбование, хвастовство, обидчивость, мстительность, ревнивость, безжалостность, мелочность, эти проявления мы видим ежедневно.
всегда, при любых обстоятельствах, считают себя невиновными и выкручиваются до последнего.
Горцы обладают женственным характером - истерия, самолюбование, хвастовство, обидчивость, мстительность, ревнивость, безжалостность, мелочность, эти проявления мы видим ежедневно.
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...так я и знал!...
Тень написал 16.11.2018 14:12
Все идет по плану.
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Как низко пали россиянские мещане-обыватели...
Крамольник написал 16.11.2018 13:50
Они надеются, что за "продажу" Курил японцы "отстегнут им звонкую монету". Ага, отстегнут. По одному бульонному кубику на душу населения. Читаю тут "описания ужасов проживания на Курилах." И что? Такое же проживание и в моем приморском городе на Сахалине. Море в ста пятидесяти метрах от моего многоквартирного дома. И постоянная угроза землетрясения. В 2007 году нас "знатно" потрясло. Метели и шквалистый ветер. В Москве ветер порывами до 25-ти метров в секунду - катастрофа, а на Сахалине - практически норма. Так, легкий ветерок. На дню по шесть-семь раз меняется погода. К 50 годам жизни становишься метеозависимым. Практически инвалид. И что? Ну давайте еще и Сахалин продадим японцам. Раз сами не можем сделать остров максимально пригодным для проживания и труда. Блин! Я даже в страшном сне не мог себе представить, что на шестом десятке лет своей жизни буду читать фразы откровенных предателей своей страны. Читать и краснеть!
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(без названия)
Адекват написал 16.11.2018 13:43
Декларация 1956 года была дезавуирована в 1960-м после того как амерские войска не подумали уходить с японских островов, и Япония фактически осталась оккупированной войсками США. А обещаниями Абэ можно смело подтираться уже сейчас, не ожидая выборов нового японского премьер-министра, который с легкостью может от таких обещаний отмахнуться. По примеру США и НАТО с их заверениями в нераспространении на восток. Мы ж все помним, как Гугл!
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