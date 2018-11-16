Если Путин отдаст Курилы Японии, там не будет баз США...

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в случае возможной передачи японской стороне части южных Курильских островов военные базы США там размещены не будут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское издание Asahi Shimbun. В соответствии с японо-американским договором безопасности США могут размещать свои военные базы на всей территории страны. Но как сообщили изданию высокопоставленные японские чиновники, они не могут быть размещены без согласия Японии.

Ранее стало известно, что Абэ хочет предложить Путину ускорить переговоры по территориальному вопросу. Предполагается, что стороны обсудят заключение мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно документу, Москва допускает передачу Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Судьба Кунашира и Итурупа не упоминается. 13 ноября Абэ и Путин встретились в Сингапуре, где проходят Восточноазиатский саммит и встреча лидеров стран АСЕАН.

В сентябре Владимир Путин предложил Синдзо Абэ подписать мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий, однако Япония отвергла это предложение и заявила, что мир не будет заключен до тех пор, пока страны не урегулируют территориальный спор на Курилах.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- У нас вот есть даже специальный автор, который отслеживает "курильский вопрос" - Валерий Скурлатов, один из тех немногих кто в августе 1991-го был против Ельцина, против российской власти, разваливающей СССР. Почитайте его статьи ниже по ссылкам - создано целое общественное движение для борьбы с готовящейся передачей Курил Японии. Однако что может остановить Путина на этом пути? Только что сел на очередной срок, наплевал на мнение 90 процентов населения России, выражавшего бурный протест введению нового пенсионного возраста - так если можно подтереться мнением 90% "дорогих россиян" вместе с 37-й статьёй конституции РФ, что остановит силовигарха номер один в окончательном решении "курильского вопроса"? В 2004-м Путин преспокойно отдал КНР остров Тарабаров - чем не прецедент? К тому же "спорные" территории получил СССР, а РФ отнюдь не равняется СССР, а советскую власть и конкретно Сталина, сталинские методы руководства Путин и удерживающие его на троне системные либералы - много раз проклинали. Проклинали такие итоги "сталинского руководства", как ГУЛАГ - вон, сам Путин и открыл "Стену скорби" по всем шпионам, вредителям и прочим врагам советского народа на Садовом Кольце/проспекте Сахарова. Не пора ли отринуть и такое наследие тоталитаризма, как Курилы? Тем более - так мы плохо с Японией дружим все эти 70 лет! Прям кюшать не можем. Аж целая Японская балетная школа с нуля выросла за это время в СССР - и по сей день у нас проходят "стажировку" японские танцовщики, чаще балерины. Что начал подлый ревизионист Хрущёв - закончит откровенный антисоветчик и идейный капиталист Путин. Только вот тут уже не напечатают с их рожами маечек "Крым сдал - Крым принял" путриотики...

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