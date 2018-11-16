Министерство обороны прибыльно торгует московской землёй, и имеет ещё запасы!

Участок на острове Балчуг в центре Москвы продан на торгах почти за 2,4 млрд рублей. Аукцион состоялся в пятницу на площадке АО "Дом.рф".

Речь идет об участке по адресу ул.Садовническая, вл. 62, стр. 5, 6, который ранее находился на балансе Минобороны. Имущественный комплекс состоит из двух земельных участков общей площадью 1,36 га и 13 зданий и сооружений различного назначения площадью 7 886 кв.м, являющихся объектами культурного наследия.

Объект продан за 2 млрд 374 млн 400 тыс. рублей. Победителем стало общество с ограниченной ответственностью "Ситизен"", следует из онлайн-трансляции на площадке Дом.рф.

Как сообщалось, стартовая цена лота составляла почти 1,25 млрд рублей. Газета "Коммерсантъ" отмечала, что в настоящее время это единственный доступный на открытом рынке участок возле Кремля. Реализованный участок относится к территориям объединенных охранных зон.

Дом.рф выступает агентом правительства по вовлечению в оборот неэффективно используемых участков.

- Ай, молодцы! - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - там, кстати, ещё один огромный объект Минобороны есть, ещё поближе к Кремлю, военное училище, сразу сообщаю адрес, чтобы помочь Минобороны в привлечении "бизнес-инвестиций" (Москворецкая набережная, дом 9). Участок, нынче обозначенный на карте Москвы старочинно "Воспитательный дом" - размером едва ли не с Кремль, это ж сколько бабла поднять можно! Сколько небоскрёбов построить для более эффективного использования землицы столичной! Нет, не даром придумал я заголовок "Министерство опозоренных" - воровка Васильева, осуждённая и тотчас освобождённая, просто аплодирует коллегам из конторки Дом-РФ... О таких масштабах земельных махинаций и на таком виду у Кремля она, конечно, не помышляла преступно, не мечтала - продавая отдалённую землицу ликвидированных НИИ Минобороны. И главное, за что её судили-то вообще? Может, реабилитируем - и дадим ей новое поручение, снести к чертям "Воспитательный дом", выгодно продать землицу московскую - а, господин Шойгу? Впрочем, что это я по мелочам придираюсь? Путин-то наметил земельную сделочку покрупнее - Курилы...

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