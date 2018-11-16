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Московский листок

Очередной банчок накрылся медным тазом, бросив тень на ипотеку как таковую

Опубликовано 16.11.2018 в разделе комментариев 1

кризис банки ипотека сырьеваяимперия
Очередной банчок накрылся медным тазом, бросив тень на ипотеку как таковую

Русский ипотечный банк приостановил проведение операций в связи с массовым выводом клиентами средств со счетов, следует из сообщения кредитной организации. То есть паника - вполне тут финансовый фактор. Так начинался и кризис 2008-го в США, только не с вывода средств, а всего лишь с выхода за пределы недосягаемости информации о необеспеченности выданных ипотечных (да-да) кредитов.

"В сложившейся ситуации осуществлять операционную деятельность банка, в том числе с использованием каналов дистанционного обслуживания, в нормальном режиме не представляется возможным", - отмечает банк. 

По его данным, "массовое снятие и вывод денежных средств клиентами банка со своих счетов" связано с волной негативных публикаций о нем в интернете: в социальных сетях, Telegram-каналах и на различных форумах. 

Банк не осуществляет платежи и переводы. 

"Совет директоров и менеджмент Русского ипотечного банка в соответствии с нормативными документами и во взаимодействии с Банком России вырабатывают меры для восстановления работоспособности банка, о чем мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении кредитной организации. 

Банк напоминает, что счета физических лиц общей суммой до 1,4 млн рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов. "Банк неукоснительно соблюдает требования законодательства о страховании вкладов", - заявила кредитная организация. 

Русский ипотечный банк по итогам третьего квартала 2018 года с активами в 13,1 млрд рублей занимал 177-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", а также 115-е место по размеру средств физлиц (8,3 млрд рублей). 

Русский ипотечный банк был дочерним банком Собинбанка (сейчас подконтролен банку "Россия" - основной банк "питерских"). Русский ипотечный банк был продан физлицам в апреле 2009 года. Банком руководили бывшие акционеры Собинбанка - Сергей Кириленко и Константин Беков. С.Кириленко теперь ни в списке топ-менеджеров, ни в составе совета директоров Русского ипотечного банка не числится, К.Беков является председателем правления и членом совета директоров банка.

От редакции: Заметим, что это не Центробанк прикрывает очередную лавочку, а такая "саморегуляция" происходит в банковской системе. Помнится, в 2012-м "болотные" либералы причитали, оттесняя коммунистов и левых вообще от руководства нарастающим протестом: они уничтожат Банковскую систему, они хотят национализации! Ну, вот мы наблюдаем теперь как этот фетиш либералов самоуничтожается, приходя в период кризиса к минимальной роли частных банков, которым население доверяет всё меньше, и к тому, что превращённый из Сберкассы Сбербанк и ещё ВТБ немного (потому что там доля, а значит ответственность государства) - и являют собой "Банковскую систему"!

С Банком "Открытие" вообще позор вышел: его "санируют" уже много лет, не помогли и деньги Росстраха, это странная "сверхновая" дыра в банковском секторе, на которую стыдливо косится Набиуллина и от которой ещё более стыдливо отворачивается отец-вдохновитель Чубайс (Анатолий, не Игорь, само собой - этот спикер не от бабла, а от бла-бла). Бин-Банк тоже вытаскивают за уши из дефолта всей страной... Зачем? Что фетиш банковской системы такого таит в себе, без чего не обойдётся страна?

А вот тут уже материи более важные, чем деньги: тут уже легитимность, актуальность власти капиталистов на кону. Ведь если "абсолютно либеральный лидер" так строго указывал на необходимость либеральных реформ и на приоритетность в период кризиса роста именно финансового, спекулятивного капитала (который без средств населения не выживет) - то, значит, надо как-то этому соответствовать? А если повалятся как доминошки банки - то и власть силовигархии падёт. Это понимают и проповедники ипотеки, и охранители, и либералы - все, кто ЗА режим Ельцина-Путина. А он именно сейчас на очень слабых позициях оказался, после пенсионной реформы и начала рост цен на всё. И банкиры бьют по рейтингу Путина, по "всенародному достоянию" - сльнее прочих друзей, идейных, преданных... 

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП



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Всего комментариев к статье: 1
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Вот и разрешай теперича называть банки "русскими"
С.П.Вдиван написал 16.11.2018 17:29
Хоть один "еврейский" банк прогорел за последнее время на Русской равнине ?
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