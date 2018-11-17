Для чего мистер Навальный хочет лишить нас дорогого товарища Путина?

Постройневший и похорошевший после очередного административного ареста Алексей Навальный продолжает набирать миллионы просмотров на ютуб-канале, разоблачая ранее недобитых им представителей президентского окружения. Кажется, власть предпринимает максимум усилий, чтобы дела главного оппозиционера шли в гору: чиновники и депутаты словно соревнуются в глупейших выходках, чахнут над златом и попутно финансируют антагониста огромными компенсациями за преследование по решениям ЕСПЧ. Навальный красок не жалеет, в его блоге существующий коррупционный режим жесток, омерзителен, всесилен. Первопричиной ужасающего состояния современной России он называет бессменное правление президента Путина.

Однако давайте вспомним главный лозунг оппозиции 90-х годов. В эпоху, когда бывший советский народ лишали накоплений, всех достигнутых им социально-экономических прав, превращали в нищую униженную массу, оппозиция кричала: «Главное — убрать Ельцина!». Одних Ельцин не устраивал, что не лег на рельсы, других, что часто был пьян, в таком состоянии дирижировал оркестром в Берлине, не вышел из самолета к встречавшему его премьеру Ирландии, помочился на колесо самолета в Балтиморе, третьих, что неуклюже танцевал на сцене под музыку «Плачет девочка в автомате» и т. д. И вот однажды Борис Николаевич преподнес нации грандиозный новогодний подарок, ушел в отставку. Страна ликовала, коммунисты и либералы, националисты и беспартийные целовались взасос и обнимались до хруста костей.

На политическом олимпе взошла звезда В. В. Путина — человека, который во многом являл противоположные предшественнику качества: образован, свободно владеет иностранными языками, остроумен, патриотичен (или, не важно, мелочен, мстителен, коварен — кому как нравится). Что же, по большому счету, изменилось, не считая невиданного мирового роста цен на энергоносители и связанного с данным обстоятельством увеличения бюджетных расходов на социальную сферу? Как показывают наступившие впоследствии кризисные времена — ровным счетом ничего. При Ельцине происходила задержка с выплатами пенсий на 3–4 месяца, при Путине задержали сам выход на пенсию — сразу на пять лет.

Команда Навального убеждает нас, что с его приходом на вершину власти Россия расцветет. Для этого активистами штабов печатаются бюллетени, половину первой полосы которых занимают портреты их лидера. Видеоблог ведет сам вождь, и лишь во время длительного его пребывания под административным арестом некто с массой оговорок, оглядываясь, однажды рискнул заменить первое лицо. На политической арене Навальный уже много лет, на антикоррупционные митинги собирались тысячи людей, он гордится штабами по всей стране, но кого из его окружения можно еще вспомнить? Партия Навального явно вождистского типа, в которой культ его личности даст фору любой исторической аналогии. И вот значит, как окажется Навальный на троне, наступит у нас благоденствие?

А, у него еще есть единственная идея — освободить страну от коррупции. Прекрасно быть идеалистом, но коррупция — такой же неотъемлимый признак капитализма, как извлечение прибыли. Сегодня мы наблюдаем, как группа олигархов, буржуазия в окружении Путина, вытеснив ельцинскую волну (Березовский, Гусинский, Ходорковский), прибрала к рукам все национальные богатства и охраняет свое положение принятием определенных законов с помощью подконтрольного парламента, созданием мощного репрессивного аппарата, оголтелой телепропагандой. Завтра Путин падет, его место займет кристально честный и неподкупный (пускай) Навальный, а далее...

Ладно, отрешимся от Навального. Допустим, во главе государства каким-то чудесным образом, а не отработанными механизмами манипулирования, политической рекламы, вливаниями денежных мешков, способными привести к власти кого угодно и где угодно, например, шоумена Трампа в США или клоуна и расиста Болсонару в Бразилии, окажется самый умный, порядочный и совестливый гражданин. Ну, конечно, он может еще не согласиться на подобную участь. Не только из-за перспектив «раба на галерах», а просто глядя на выпирающее изо всех российских щелей деятельное подобострастие, на эту до обожания влюбленную в начальника толпу, на нашу историю: «Разбудите меня лет через сто, и спросите, что сейчас делается в России. И я отвечу — пьют и воруют». Но, предположим, согласится. И вы в самом деле уверены, что в России наступят кардинальные перемены?

...А вот я не верю. И Путин не верит, потому обижается на Навального и его сторонников: никуда не денется жажда наживы, обуревающая миллионы, никуда не исчезнут железные законы, выбрасывающие одних, немногих, в «сильные мира сего», и обрекающие остальных на участие в лотерее истории: придется их жизнь на период экономического подъема либо на период спада, кризиса и войны, когда им будет суждено стать пушечным мясом и удобрением для последующих научных и технических побед. Величайшие достижения почему-то не отменяют звериные правила мирового противостояния: сегодня на Земле насчитывается 49 военных конфликтов, ведущие державы ежегодно тратят более полутора триллионов долларов на вооружения, при этом ежегодно от голода умирают шесть миллионов детей. И если не стремиться изменить систему, то стоит ли стремиться менять президентов на их двойников?