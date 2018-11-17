Закон принят, лихие 90-е возвращаются!

Третьего августа 2018 г. были приняты поправки к Трудовому кодексу РФ (закон № 315-ФЗ), которые обеспечили участие представителей трудового коллектива в органах управления предприятий.

Этот закон возвращает страну в лихие 90-е. И вот почему.

В 1987 г. «Законом о предприятии» трудовые коллективы были допущены к управлению предприятиями. Под давлением трудовых коллективов доходы предприятий были направлены на выплату заработной платы в ущерб оборотным средствам, амортизационным отчислениям и выплате налогов государству.

Статистический показатель средней зарплаты с 1996 по 1990 гг. вырос на 9,2%, а производство только на 2,4%, в результате к 1991 г. государство оказалось полностью разоренным, что и привело к ликвидации Советской власти, смотри работу автора «Идея народных предприятий в России, успехи и провалы».

После либерализации цен в 1992 г. наблюдалось и вовсе парадоксальное явление – статистический показатель средней заработной платы рос в разы, в то время как объемы производства снижались, а государство заливало все это сумасшествие денежным потоком, смотри работу автора «Первые причины кризисов 90-х в России».

И только к 1997 г., когда уровень безработицы вырос до 11,8%, снизился до минимума статистический показатель средней заработной платы и прекратилось падение производства. Причина этого не столько в усилиях правительства, сколько капиталистическое саморегулирования за счет роста безработицы и конкуренции между наемными работниками позволили преодолеть снижение производства.

В современной России проблемы сохранялись уже в форме неконтролируемого роста статистического показателя средней заработной платы при снижении рентабельности производства.

С принятием поправок к Трудовому кодексу эти негативные тенденции только усилятся, а это и значит, что страна ускоренно будет возвращаться в лихие 90-е.

Но что заставило депутатов принять закон - благие пожелания, что рост социального неравенства можно предотвратить за счет участия рабочих в управлении. Но как показывают приведенные факты, закон только усугубит негативные тенденции: произойдет дальнейшее усиление социального неравенства и темпа инфляции, ускорится снижение рентабельности производства, увеличится бегство капиталов.

Все беды и СССР, и современной России в противоречии между монополистической промышленностью и наемным характером труда. Выход может быть только в обобществлении распределения путем отмены наемного труда, которое можно будет провести, например, в форме государственного нормирования выплаты заработной платы наемным работникам, создав к этому соответствующие организационные предпосылки.

Печально то, что ни одна партия в стране не имеет представления о главном экономическом противоречии и пути его преодоления, а значит страна может дойти до гражданской войны.