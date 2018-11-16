За что судили воровку Васильеву, силовигарху Ротенбергу - профит

Минобороны и клубом дзюдо "Явара-Нева" Аркадия Ротенберга обменялись земельными участками. Вместо яхт-клуба и коттеджей в Петербурге структура бизнесмена получила два участка общей площадью 10 гектаров в Москве, пишет РБК.

Управление имуществом специальных проектов (УИСП) Министерства обороны и спортивный клуб дзюдо (СКД) "Явара-Нева", который принадлежит бизнесмену Аркадию Ротенбергу, обменялись недвижимостью. Cтруктуре Минобороны достался незавершенный проект спортивно-гостиничного комплекса в Петербурге. Постройки комплекса занимают всю территорию небольшого острова Бычий, который находится рядом со стадионом "Санкт-Петербург" (известен как "Зенит-Арена").

В свою очередь, "Явара-Нева" получила два участка в Москве, на Хорошевском и Варшавском шоссе. Речь идет о территории бывшей военной части в Южном Чертаново и об автобазе Минобороны на Хорошевском шоссе, 40А. Как клуб дзюдо будет использовать полученную недвижимость, пока не известно.

Консультанты рынка недвижимости назвали оптимальным вариантом жилую застройку обоих участков. По оценке Cushman&Wakefield, при условии получения градостроительных планов, позволяющих построить жилые комплексы, общая рыночная стоимость земли составила бы около четырех миллиардов рублей: использовать эти территории для строительства спортивных объектов "лишено всякого смысла". По оценке Colliers International, доход от продажи квартир в жилых комплексах на участках в Чертаново и на Хорошевском шоссе может составить около 13 миллиардов рублей. В проект на Бычьем острове в Петербурге "Явара-Нева" вложила 8 миллиардов рублей.

Участок бывшей военной части в Южном Чертаново занимает 7,4 гектара у Битцевского леса. В 120 метрах от него проходит МКАД, с севера территория примыкает к строящемуся жилому комплексу группы компаний "Инград". Здесь расположен пустующий комплекс казарм бывшей воинской части железнодорожных войск.

От редакции: Представляю, как сейчас хохочет поэтесса и талантливейшая художница нашего века Васильева - обнимая всем своим увесистым существом родимого Сердюкова! Они тут на глазах проворачивают сделки с недвижимостью и объектами Минобороны - какие и не снились Оборонсервису. И теперь понятно, почему её так быстро выпустили на свободу - она подсказала более деловым людям ноу-хау. Ведь не только богатства недр, некогда бывшие социалистической, общенародной собственностью, можно тут продавать.

Тут же навалом "государственной" земли, которую частная конторка под названием "Минобороны" (ОАО или ООО?) рассматривает как свою частную собственность - и которую можно застроить коммерческой недвижимостью, и это оигархическому отечеству гораздо полезнее! Но всё же, что позволено силовигарху Ротенбергу, "семейному" и "питерскому" - то запрещено московской элите второго уровня, даже если ты в родстве с женой Димона Тосканского. Минобороны, поскольку это друг Путина Шойгу - может само отдавать любую землю, которая для защиты отечества не пригодится, - да на здоровье! Но отдавать надо тоже правильным людям - чтобы и им, и банку "Россия" тоже профит выходил. Общак-то существует - пусть и в легитимных формах, а вот Васильева явно не разрулила аграрного вопроса, за что и была поучительно выпорота...

Интересно, а яхт-клуб Шойгу перепрофилирует в базу тропедоносцев? Или со своими гуриями в погонах будет там на яхтах рассекать, как его любимец Николай Вторый?

И население сырьевой империи получило очередной шанс познать, что такое приватизация - уже не ваучерная, а "по Васильевой" - это когда государство, став капиталистическим и сделав армию частной охранной структурой для решения своих финансовых интересов (в Сирии, Ливии, например), продаёт землю под застройку "правильным людям". Как бы меняется, но на самом деле продаёт.

Д.Ч.