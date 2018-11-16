Независимым АЗС в Забайкалье ФАС дала приказ...

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила независимые АЗС в Забайкальском крае о необходимости снизить розничные цены на топливо соразмерно оптовым. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о компаниях, занимающих доминирующее положение в регионе, в том числе ПКП «Союз и К», ПАО «Нефтемаркет», «Петровскнефтепродукт» и ООО «Регион».

Отмечается, что ФАС предупредила компании о необходимости снижения цен «в связи с возможным наличием в их действиях признаков нарушения антимонопольного законодательства».

31 октября правительство и нефтяные компании договорились о заморозке цен на бензин и дизельное топливо до конца текущего года. Через неделю премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее Минэнерго и ФАС заключить с нефтяниками соглашение о стабилизации цен на топливо.

Однако цены на бензин и дизельное топливо продолжают стремительно расти несмотря на соглашение властей с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливном рынке.

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевая биржи, только за три последних рабочих дня цена на АИ-92 выросла почти на 4% - до 50252руб./т., на Аи-95 - на 4,6%, до 53320 руб./т.

По оценке Росстата, розничные цены на бензин за 10 месяцев текущего года выросли на 9,4%, на дизельное топливо — на 11,3%. При этом в октябре цены на бензин выросли на 0,5% по сравнению с сентябрем, а на дизель в среднем — на 1,2%.

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