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Московский листок

Визуальный пермский арт-пессимизм Алексея Илькаева покарали штрафом с местную зарплату

Опубликовано 16.11.2018 в разделе комментариев 0

арт пермь пенсионная реформа пессимизм
Визуальный пермский арт-пессимизм Алексея Илькаева покарали штрафом с местную зарплату

Пермского художника Алексея Илькаева, известного как Sad Face, мировой судья судебного участка N1 Ленинского района города 16 ноября оштрафовал на 15 тысяч рублей. Ранее художник отрицал, что имеет отношение к замене слова "счастье" на "смерть" на местном арт-объекте "Счастье не за горами", но затем признался, что это сделал он. 

По факту порчи надписи было возбуждено дело о вандализме (часть 1 статьи 214 УК) Илькаев написал явку с повинной, сообщает сайт "Звезда". После этого прокуратура попросила прекратить уголовное дело и попросила назначить художнику судебный штраф. Судья ходатайство удовлетворил. Защита не будет обжаловать это решение. 

"Я не уклонист, а добропорядочный и почетный гражданин города. За все в жизни придется отвечать. Просить прощения слишком корыстно, принять наказание - как минимум смело", - заявил изданию художник.

Арт-объект "Счастье не за горами" был создан российским художником Борисом Матросовым в 2005 году для подмосковного фестиваля ландшафтных объектов "Арт поле". В 2009 году объект был установлен на набережной Камы около Речного вокзала и изначально позиционировался как временный, однако прижился в городском пространстве и даже стал предметом съемок, в том числе в сериале "Реальные пацаны" и фильме "Географ глобус пропил". Сейчас арт-объект находится на балансе города. 

Слово "счастье" заменили на "смерть" в ночь на 11 октября. По оценкам полиции, акция нанесла администрации города ущерб на 45 тысяч рублей. 

Поначалу никто из пермских уличных художников не взял на себя ответственность за произошедшее, однако почерк и содержание акции отсылали к художнику Sad Face. Его стараниями в сквере имени Любимова в ночь 11 сентября надпись "Место где вместе" превратилась в надпись "Место где смерть". Кроме того, 1 октября Илькаев презентовал футболки с надписью "Смерть не за горами".

Отметим, что прошедшим летом Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оказался в похожей ситуации: постановил уничтожить картину арт-группы "Родина" "Девять стадий разложения вождя" и наложил штраф в 160 тысяч рублей на активистку Варю Михайлову за то, что она несла на первомайском профсоюзном шествии 2018 года эту картину с изображениями президента России Владимира Путина. 

Как написала Михайлова в своем Twitter, ее обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП). На картине, которую суд постановил уничтожить, изображены девять стадий процесса прорастания травы через фотографию с изображением Владимира Путина - от момента, когда целый портрет прикрывает землю с семенами, до момента, когда свежие яркие молодые ростки прорывают пожухлую прорванную бумагу с уже неузнаваемым портретом когда-то молодого президента. 

Ранее сама Михайлова отмечала, что за повторное нарушение закона о митингах ей могли назначить более суровое наказание - штраф до 300 000 рублей или административный арест до 30 суток.  

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