Когда вы перестанете терять свой язык, русские?

Пользуясь затишьем, хочу вернуться к теме того, что делают русские с собственным языком. Вы что творите? Вы решили точно превратиться в серую расу нежизнеспособных дебилов?

Меня просто бесит употребление слова «оригинальный» в значении «первоначальный». «У машины 1959 года – оригинальный двигатель». Ослы, слово «оригинальный» в русском языке имеет одно значение – удивительный, необычный. У вашего автомобиля двигатель из глины? Или без блока цилиндров? Если вы хотите сказать, что мотор здесь – первоначальный, 1959-го, то есть красивые русские слова. От высокого «изначальный», «первоначальный» - до шутливо-простонародного «родной». И не надо нам английского слова «ориджин» (origin) – «происхождение»!

Вспомним культовый для русского национализма роман «Русь изначальная» Валентина Иванова. О события VI века, о походах антов на Восточную Римскую империю. Представьте, что книга называется «Русь оригинальная». И вот нашему внутреннему взору открываются уже не статные бородатые воины, а какие-то вертлявые и манерные особи.

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Везде втыкаются уродливые иностранные заимствования. Максим Калашников понимает, когда мы заимствуем то, что изобрели другие. Ну, подъемные краны создали не мы. В начале ХХ столетия импортные краны называли по торговым маркам. Одна – деррик. Вторая – крейн, журавль (crane). В роли нарицательного прижилось второе имя. Хотя какой кран? Из него ведь ничего не течет. Просто русские так переиначили иностранное слово «журавль». Точно так же название фаянсового изделия для отхожих мест, что век назад выпустила испанская фирма «Unitas», превратилось в нарицательное «унитаз».

Но за каким бесом мы должны употреблять слово «локация»? Идиоты, есть русские изначальные слова – место, местонахождение, расположение. А локация – это использование локатора. Радара, сонара – неважно.

Какого черта вы втыкаете везде слово «ивент» (event) – событие? Русские событий не знали, что ли? При антах и славинах не случалось событий? И дальше ничего не приключалось и не отмечалось? Аж до создания «независимой России» 1991 года?

Какого хрена вы пихаете слово «эстимейт» при сообщениях об аукционах и торгах? Это же нормальное русское – «оценка». И точно так же не «ритейл», а розница. Розничная торговля, болваны.

Нынешние расеяне потеряли чувство русского языка. Конфеты и пирожные они называют «сладостями». Как говорила моя покойная мама, сладости – они в постели бывают, а карамель или шоколад – СЛАСТИ. Мы же не называем того, кто любит сладкое, «сладостеной». Нет, он – СЛАСТЕНА. Вы потеряли чувство русской речи, расеяне…

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Меня спрашивают: «А почему это обувная русская компания «Ральф Рингер» называет себя немецким именем? Почему наши тракторы и комбайны при продаже за рубеж вынуждены именоваться каким-нибудь «Версатайлом», как канадские? Даешь русские названия!»

Да потому, глупцы, что вы же, расеяне (бывшие русские) стесняетесь собственного языка, богатого и красивого. Деловые люди рискуют своими деньгами. Если вы назовете трактор «Ильей Муромцем», а новую ракету – «Сирином», «Алконостом» или хотя бы «Жар-птицей», то сами же расеяне не станут их покупать, приведя предприятия к краху. Им подавай какого-нибудь «Терминатора» с правильной локацией в ходе очередного ивента. Ибо расеянин несет в себе комлекс глубокой национальной неполноценности, он подсознательно считает высшей расой людей Запада, а кто такие Сирин с Алконостом (Святогор со Святославом и т.д.) попросту не знает. Ибо вырос уже на черепашках-ниндзя.

На наших глазах складывается ублюдочный, вырожденческий пиджин-рашен, «расейский язык». Отличный показатель того, что «элита» РФ состоит из туповатого обывательского быдла. Вы скоро начнете говорить так же, как еврейские эмигранты на Брайтон-бич. Слышал пример по радио, обращение продавщицы к покупателю: «Вам чиз писиком или послайсить?» (Вам сыр куском отпустить – или порезать?). Ибо чиз есть сыр, а глагол to slice – резать на пласты.

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Лищаясь своего языка, вы превращаетесь в дебилов, лишенных национальных гордости и фантазии. Вы уничтожаете самую основу для того, чтобы русские смогли слезть с сырьевого кола.

Что? По-аглицки выходит короче? Ну, тогда перейдите на щелкающие птичьи звуки пигмейской мовы. Максим Калашников язык англосаксов знает, а потому смеется над вашими укорачиваниями. Ну да, сказать «кэшбэк» легче, чем «возврат денег». Но вдумайтесь, как переводится пресловутое «cashback» - «наличность обратно». Ну, «налвзад» - еще короче.

Останусь русским националистом и в языке, выделяясь из вас. Не кастинг у меня будет, а смотр или отбор. Не дайвингом займусь – нырянием иль подводным плаванием. Не тесты у меня – а проверки или испытания. Ничего не буду пролонгировать – только продлевать. У меня не будет бюджетных товаров – только дешевые. Буду говорить на великом арийском, индоевропейском языке русов. Ибо происхожу из великой страны, которая все умела производить сама. Останусь римлянином среди «вторичных варваров». Серой расы городских вырожденцев-дегенератов. Пускай и торчащих в интернете.

Знаю, как вы хотите казаться современными. Как пытаетесь обзывать себя англосаксонскими именами. Но лишь показываете собственное убожество, собственное незнание нынешней «мировой латыни». Постсоветских уродцев легко опознать по их никам в Рунете.

Один кретин решил развать себя Майклом. И написал – Mikle. Ну что сказать этому Микле? Майкл – это Михаил. И пишется соответственно – Michael. А ты – просто недоумок. Уж лучше бы себя русским «Миша» назвался бы.

Другой недоразвитый написал на своем автофургоне арщинными буквами – DEVID. Он думает, что написал «Дэвид». Но это – форма древнееврейского имени Давид. И пишется как David.

Третий осел решил назваться на французский манер – Anri Dubua. Видишь ли, Дубуа, по-французски «Анри Дюбуа» пишется как Henry Dubois. Ибо «Анри» есть германское имя Генрих, Генри. И выставил ты себя каким-то негром, что пыжится быть а-ля белые сахибы. Но получается сущее посмешище. Видел тут давеча еще одного красавца, обозвавшего себя Deni Didro. Вообще-то имя французского философа Денни Дидро писали так: Denis Diderot. А ты – просто невежественный расеянин, уже не читающий книг.

Не отстают и расейские дамы. Одна решила окрестить себя Nensi, типа – Нэнси. Вообще-то писать сие имя надо так: Nancy. Но так уж хочется выглядеть иностранной! А получается, тем не менее, выглядеть сущей дурой. Вторая взяла себе имечко Dajana. Дайаной быть захотела. Слышь, Дунька, английской имя Дайана – это греческое Диана. И пишется: Dyana. То есть, культуры и кругозора, знания эллинской мифологии хотя бы в основным чертах – ноль целых ноль десятых. Но рекорд побила одна расеянка, решившая взять имя Dgulia. Эта Дгалия думает, что написала имечко «Джулия». Но Джулия есть англизированное древнеримское имя Юлия – Julia.

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И все это – буквально на каждом шагу. Прошу вас, русские мои браться – давайте каждый раз осмеивать таких вот «иностранцев»-расеян, этих бывших русских, тыча им в лицо их невежеством. Давайте переспрашивать их в ответ на всякие «кастинги» и «бейсджампинги», заставляя их говорит по-русски.

Высмеивайте и «элиту». Особенно когда какой-нибудь Кудрин призывает «обсчитать бюджет». Обсчитывают покупателей жулики-торговцы на рынке, Кудрин! А бюджет – считают, высчитывают.

Заставляйте их говорить не «коливинг», а «совместное проживание». Не «коворкинг», а «совместная работа». Не «коллаборация» - а «сотрудничество». Не «каршеринг», а прокат авто. Помните, что вы – сыны и дочери великого народа, потрясавшего весь мир и творившего чудеса. Сопротивляйтесь «расеянству»! Давайте отпор нашему культурному порабощению! Надо выметать эту полуобразованную рвань, что не знает ни иностранных языков, ни своего родного…