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Московский листок

Санкции оказались пустым издевательством

Опубликовано 17.11.2018 в разделе комментариев 0

Санкции оказались пустым издевательством

Российская экономика могла с 2014 года вырасти дополнительно на 6 процентов, если бы не введенные санкции, отмечают аналитики Bloomberg. По их оценкам, прогноз роста экономики России с конца 2013 года по настоящее время без учета эффекта санкций был бы на 10 процентов больше, чем фактический рост.

На основе проведенного анализа, эксперты высказывают сомнения в реалистичности прогноза правительства России о возможном росте ВВП страны более чем на 3 процента к 2021 году.

***

Вообще-то падение на 6 процентов за четыре года не слишком впечатляющая цифра, хотя и неприятная, конечно. Но тут сказалась и неблагоприятная коньюнктура, и общий кризис, так что доля собственно санкций в этих 6 процентах не слишком велика.

И стоило ли городить огород, понимая, что для такой авторитарной системы, как в РФ, 6 процентов падения не такая цифра, чтобы существенно ослабить режим. А вот гражданам большое неудобство.

А вот 3 процента за ближайшие 3 года - это очень интересно. Во-первых, рост абсолютно ничтожный. А во вторых есть обоснованные сомнения...

И вот ради чего всё это? Чтобы бабушка в Воронеже на свою пенсию поменьше купила и, соответственно, поменьше съела? Поздравляю администрацию Трампа - бабушки стали есть меньше и хуже. А вот чтобы Путин похудел или кто из министров, что-то не заметно.

Да, в общем, буржую Трампу на наших бабушек плевать точно так же, как буржую Путину.

А.Б.



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