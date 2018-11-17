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Московский листок

Пожар на МНПЗ в Капотне "без вредных примесей" в воздухе

Опубликовано 17.11.2018 в разделе комментариев 0

Установка высокотемпературной переработки нефти - крекинга - загорелась на нефтеперерабатывающем заводе в Москве (МНПЗ), сообщил "Интерфакс", есть угроза перехода огня на соседнюю установку.

Номер сложности пожара, возникшего на нефтеперерабатывающем заводе в московском районе Капотня, увеличен до третьего при пятом максимальном.

Предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных примесей в воздухе не зафиксировано, сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС.

***

Интересно, как они определяют ПДК? Я восемь лет прожил в Братеево, в непосредственной видимости от МНПЗ с его вечно горящим факелом и дымящими трубами. Так вот, когда безо всякого пожара ветер был от завода, из-за реки, то дышать становилось положительно невозможно. Как живут люди в самой Капотне, для меня неведомо.

И вот теперь они говорят, что при видимом задымлении ПДК не превышена?

Ну да помните, когда горели еса вокруг Москвы, нас тоже потчевали байками про то, что все нормально. Мы задыхались, а нам - "все под контролем". Тогда даже начальника столичного здравоохранения Сельцовского сняли за то, что он не соглашался - так быть не может, не бывает! Но Голикова, тогда командовавшая федеральным минздравом, заявила: статистики смертности и заболеваемости нет, значит, все нормально! А что статистика приходит уже после того, как все умерли - кого волнует?

Кто виноват в смерти 14 тысяч москвичей в июле этого года?

Зато Сельцовский сейчас пенсионер, а Голикова - вице-премьер, на повышение пошла...

Наверно, и за пожар на Капотне наградят кого-нибудь.

Анатолий Баранов



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