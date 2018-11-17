93-х летний ветеран умер бездомным

В Москве умер 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Доронин, лишившийся квартиры из-за долгов внука. Коллекторы угрозами заставили ветерана подписать документы и отдать им квартиру. Доронин пытался судиться, чтобы вернуть жилье, но проиграл дело.
Пожилому мужчине стало плохо 15 ноября, приехавшая скорая предложила госпитализацию, от которой он отказался. Когда спустя сутки врачи вновь приехали по вызову, ветеран уже скончался.
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Ну ничего, у нас бездомных ветеранов еще хватает.
Ветеран войны просит милостыню у метро "Марксистская"
Еще жив. Обождем, пока отправится в лучший мир, чтобы приличествующим образом посочувствовать?
А.Б.
. . . . написал 17.11.2018 11:38
Демократия это колбаса написал 17.11.2018 11:13
Виктор Ильич написал 17.11.2018 11:09
А русским, жившим при СССР, узбекистан или чечня, почему-то, не платят ничего.
путин, как алкаш, тянущий из семьи, чтобы пропить с собутыльниками, которые его в душе презирают.
Думаю, если хм, инопланетяне высадят десант, то пыню будут защищать только горстка зомбаков и армия упырей кадыровцев. Народ же будет с фигаю смотреть, да злорадствовать.
Ну, не такие уж терпилы русские, защищать открытого душегуба.