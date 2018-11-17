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Московский листок

93-х летний ветеран умер бездомным

Опубликовано 17.11.2018 в разделе комментариев 3

правительство пенсионеры
93-х летний ветеран умер бездомным

В Москве умер 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Доронин, лишившийся квартиры из-за долгов внука. Коллекторы угрозами заставили ветерана подписать документы и отдать им квартиру. Доронин пытался судиться, чтобы вернуть жилье, но проиграл дело.

Пожилому мужчине стало плохо 15 ноября, приехавшая скорая предложила госпитализацию, от которой он отказался. Когда спустя сутки врачи вновь приехали по вызову, ветеран уже скончался.

***

Ну ничего, у нас бездомных ветеранов еще хватает.

Ветеран войны просит милостыню у метро "Марксистская"

Еще жив. Обождем, пока отправится в лучший мир, чтобы приличествующим образом посочувствовать?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
. . . . написал 17.11.2018 11:38
настоящий ветеран поступил бы с коллекторами по ворошиловски. терять то в этом возрасте нечего.
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 17.11.2018 11:13
Можно догадаться что таких ветеранов много.
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путин платит пенсии азиатам
Виктор Ильич написал 17.11.2018 11:09
Просто платит азиатам, которые жили при СССР.
А русским, жившим при СССР, узбекистан или чечня, почему-то, не платят ничего.
путин, как алкаш, тянущий из семьи, чтобы пропить с собутыльниками, которые его в душе презирают.
Думаю, если хм, инопланетяне высадят десант, то пыню будут защищать только горстка зомбаков и армия упырей кадыровцев. Народ же будет с фигаю смотреть, да злорадствовать.
Ну, не такие уж терпилы русские, защищать открытого душегуба.
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