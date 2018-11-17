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Московский листок

"Дочка" Миллера напомнила москвичам, что Москва столица сырьевой империи

Опубликовано 17.11.2018 в разделе комментариев 2

москва силовигархия классоваяненависть газпром нефть
"Дочка" Миллера напомнила москвичам, что Москва столица сырьевой империи

На Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ, входит в "Газпром нефть") в районе Капотня утром в субботу случился пожар. Информация о возгорании на одной из двух крекинговых установок поступила в МЧС в 7:26. По данным источник а РИА "Новости" в экстренных службах столицы, были зафиксированы два очага горения высотой более 10 метров, расстояние между ними составляет 50 метров. 

В Минэнегрго сообщили, что в 8:20 пожар был локализован, передает "Интерфакс". В МЧС утверждают, что облако дыма от пожара на заводе не распространяется на жилые кварталы, угрозы людям нет. Персонал был эвакуирован, на пожаре никто не пострадал. 

На месте работает мобильная лаборатория МЧС. "Превышения вредных веществ не выявлено", - заявили в пресс-службе столичного главка ведомства. 

Причины пожара установит техническая экспертиза. Заместитель генерального директора завода Роман Романов сообщил журналистам, что пожар мог произойти из-за деформации в печи установки по переработке нефтепродуктов. "Предварительно, внутри печи произошла какая-то деформация", - сказал он. 

Он добавил, что поврежденная печь "отсечена" от систем. "По трубопроводу на установку подается инертный газ - азот - для вытеснения остатков нефтепродуктов", - пояснил Романов. 

В экстренных службах добавили, что рассматривается несколько версий пожара, среди них нарушение технологического процесса. "Эта версия рассматривается наравне с другими", - сказал собеседник ТАСС. В числе других версий - неосторожное обращение с огнем. 

Мэр Москвы Сергей Собянин взял ситуацию на личный контроль. "На МНПЗ произошла серьезная авария на установке каталитического крекинга. МЧС и администрация завода локализовали пожар. Угрозы распространения нет. Держу ситуацию на личном контроле", - написал он в Twitter. 

Установка каталитического крекинга используется для переработки нефти для получения моторного топлива, масел и других продуктов. Пожару был присвоен третий номер сложности. Начальник столичного главка МЧС Илья Денисов сообщил журналистам о снижении интенсивности пожара. Как передает корреспондент "Интерфакса", открытого пламени из-за территории завода уже не видно. Над очагом возгорания виден черный дым.

В тушении пожара задействовано более 160 человек, передает ТАСС со ссылкой на штаб пожаротушения. Возгорание тушат при помощи пеноподъемников. Они подают воздушно-механическую пену для тушения пожаров в резервуарах с горючими жидкостями или в помещениях на высоте. Пеноподъемник представляет собой один или несколько пеногенераторов, смонтированных на специальном подъемном устройстве. 

Работа горящей крекинговой установки на Московском НПЗ в Капотне остановлена. На заводе утверждают, что автоматизированная система промышленной безопасности сработала штатно, удалось не допустить распространения огня на другие объекты. Пожарные расчеты МНПЗ и МЧС оперативно прибыли на место, добавил представитель завода. 

МНПЗ входит в число крупнейших предприятий России по объемам нефтепереработки. Завод обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона, снабжая, в том числе, Московский авиаузел. Предприятие перерабатывает 11 млн тонн нефти в год. Площадь завода составляет 286 гектаров, на территории имеется более 30 технологических объектов, общая численность сотрудников - 2100 человек.

От редакции: А вы думали, дорогие мои москвичи, что сырьевая империя и государство-Труба - это где-то далеко, на периферии, в ХМАО, в Чечне, куда на вахту выезжают какие-то сибиряки? Нет, Москва нынче столица не пролетарская, а именно сырьевой империи. Силовигархия ("Газпром нефть" - "дочка" империи одного из друзей Путина, Миллера) отформатировала бытие всех нас под свои прибыли, под свою торговлю - и ещё похвастается тем, что "даёт рабочие места" тысячам... Но уж какую власть вы терпите, москвичи, десятилетиями - такую и экологию получите! Клубы нефтяного угара - в ваши окна. А вы - голосуйте-голосуйте...

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Ить написал 17.11.2018 11:53
И при чем здесь голосуйте. Выбор то один, либо чума либо хаера . Ленин все сказал о боржуазных выборов, как пролетарий должен выбирать себе эксплуататора. А вообще в Москве экология швах, постоянные выбросы сероводорода, лэпы, теперь пажар. Собянин за экологию плотно взялся, флору и фауну практически уничтожил, контролирует этот процесс
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Дурак - не глупый. Это ум такой.
Виктор Ильич написал 17.11.2018 11:31
Читая неподготовленные речи товарища Ди, вспоминаю генерала Лебедя.
Куда торопишься, товарищ? У нас вся жизнь впереди.
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