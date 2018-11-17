Кашогги "заказал" наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

Американская разведка заявила, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман приказал убить журналиста Джамала Кашогги в Стамбуле. Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителей ЦРУ, команда из 15 агентов Саудовской Аравии полетела в Стамбул на правительственных самолетах в октябре, где организовала убийство Кашогги в здании Саудовской Аравии.

ЦРУ в своих выводах опирается на несколько источников информации. В их числе — перехваченный телефонный разговор между Кашогги и послом Саудовской Аравии в США, братом принца Халидом бен Салманом. В разговоре дипломат посоветовал Кашогги обратиться в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить необходимые тому документы, и заверил в том, что ему ничего не угрожает.

Источники утверждают, что неизвестно, знали ли брат наследного принца о подготовке убийства, однако звонок был сделан по просьбе Мохаммеда бен Салмана.

Пресс-секретарь посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне Фатима Башен заявила в пятницу о необоснованности заявлений ЦРУ. "Мы продолжаем слышать различные теории, но не видим их доказательной базы", — цитирует ее The Wall Street Journal.

Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Кашогги исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

А 29 октября выходящая в Великобритании газета The Daily Express сообщила, что британская служба радиоэлектронной разведки узнала о готовящемся Саудовской Аравией похищении Кашогги за три недели до его убийства. Источник в разведке сообщил изданию, что приказ исходил от члена королевской семьи, однако не от наследника престола принца Мухаммада бин Салмана. Неизвестно, был ли он в курсе этих планов.

Причиной нападения на журналиста, предположительно, было то, что Кашогги намеревался опубликовать данные о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене. План предусматривал как похищение журналиста, так и "другие варианты" расправы, сообщалось в публикации.

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