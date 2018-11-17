Газпром отрапортовал о возобновлении поставок Германии по "Северному потоку"

Нарушение электроснабжения привело к приостановке поставок газа по трубопроводу «Северный поток» (Nord Stream 1), сообщается в пресс-релизе компании-оператора Gascade. Сбой произошел около 04:00 по местному времени (06:00 мск). «Gascade приняла меры по возобновлению транспортировки природного газа»,— добавили в компании.

Сейчас поставки газа возобновились в привычном объеме, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Gascade.

Первый «Северный поток» мощностью 55 млрд кубометров в год построен в 2010–2012 годах и создал прямой маршрут поставки газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Второй газопровод (Nord Stream 2) аналогичной мощности «Газпром» планирует построить к концу 2019 года.

От редакции: Обратите внимание, сколько лицемерия с обеих сторон "новой холодной войны", санкционной пикировки! Меркель скептически щурится на Путина, зато миллиардер Миллер сияет небывалым счастьем на лице: торговля-то идёт, торговля всенародным газом, обогащающая узкий круг вот таких широких восторженных лиц. И вдруг, на фоне устрашающих заявлений с обеих сторон - реальный сбой, реальное потрясение основ, позволяющее понять всем, от мала до велика, от рядовых трудящихся до президентов корпораций и стран, что сырьевая империя Путина есть необхдимое звено в глобальной системе эксплуатации и социального неравенства. Необходимый для дальнейшего укрепления этого неравенства - "резервуар". К которому сразу же присасываются вообще какие-то третьи лица, даже не Газпром, а иностранные или совместные компании вроде "Каскада" этого...

Любопытно, а кто из реальных владельцев российского газа - давал своё согласие на его продажу Германии? Я точно не давал. Вот даже интересно: Газпром как богатейшая монополия не озадачивался ни разу хотя бы социологическими опросами на эту тему - не то что рефрендумом? Эти паразиты сидят на вентиле и нагло ещё проводят свою внешнюю политику, а владельцы газа, простые граждане - получают от этого правящего класса только реформаторские пинки и новые налоги! Но вот - недолгий сбой, и Система мгновенно вспомнила кто есть кто, и сырьевая империя рапортует миру (Евросоюзу, с которым якобы не дружит нынче), что газ пошёл, поставки возобновены, бизьнес силовигархии вне опасности!

Д.Ч.

Материалы по теме:

Школьный флешмоб "Путин - вор" шагает по России

За что судили воровку Васильеву, силовигарху Ротенбергу - профит

Благосостояние дорогих россиян ухудшается, социальный пессимизм растёт

Получившие заранее пинка в Давосе буржуи уже обласканы Национальным Лидером

Преследования силовигархией Навального признаны в ЕСПЧ политически мотивированными

Мы режем наши атомные подводные лодки и усиленно снабжаем нефтью вероятного противника