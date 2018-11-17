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Московский листок

Неофеодалы Чечни и Ингушетии успешно подавляют протест тех, у кого украли землю

Опубликовано 17.11.2018 в разделе комментариев 0

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Неофеодалы Чечни и Ингушетии успешно подавляют протест тех, у кого украли землю

Несколько человек были задержаны на территории заповедника «Эрзи» в Сунженском районе Ингушетии. Люди собрались на границе с Чечнёй для проведения субботника. Именно так они назвали акцию за сохранение родовых имений на передаваемых Чечне территориях Цечо-Ахк, Мереджи и Цурой-Лом. С просьбой поддержать проведение субботника владельцы земель обратились к активистам.

Полиция Игушетии задержала сопредседателя «Всемирного конгресса ингушского народа» Ахмета Погорова и председателя общественного движения «Опора Ингушетии» Бараха Чемурзиева. Это произошло в районе селения Даттых в горно-лесистой части Сунженского района, оставшейся на территории Чечни после проведения границы с Ингушетией. Господа Погоров и Чемурзиев хотели провести там субботник на месте старых захоронений и родовых башен.

Впрочем, как рассказал корреспонденту “Ъ” один из лидеров протеста Сираждин Султыгов, им просто на дали устроить эту акцию, которую власти посчитали провокационной. Никаких претензий правого характера им не предъявили. 

Ахмет Погоров и Барах Чемурзиев предположительно находятся в Сунженском районном ОВД. «Их пытаются обвинить в организации беспорядков. Подробности пока неизвестны»,— сообщил Telegram-канал «Ингушетия_2018». Сообщается, что граждане собираются у здания городского ОВД в Назрани, в котором находятся также задержанные сегодня активисты Муцольгов Магомед и Руслан Яндиев.

От редакции: Вот когда понимаешь, сколь своевременно к 2008-му году был введён в наш форумский и партийный политический обиход и словарь термин "неофеодализм"! Без него тут ни черта не понять: какие-то родовые башни, владельцы отданных Чечне земель... Это уже феодальная стадия, к которой так стремительно катилась вся наша сырьевая империя - или ещё нет, ещё только местами? Массовый это протест ингушей как жителей республики - или протест одного обворованного рода? Поддерживающая неофеодализм всеми имеющимися у неё средствами московская власть потому на стороне Рамзана, что оттуда, из Чечни Роснефти, Транснефти и Лукойлу - достаточно баррелей поступает.

А вот Ингушетия регион (номинально как и Чечня) дотационный, депресcивный - аннексией нефтеносных земель ещё дополнительно загнанный в социальную депрессию. Но где и кто тут ищет выход - вот что нам важно! Есть ли прогрессивная сила, готовая не на языке неофеодалов требовать возвращения земель, а на языке хотя бы буржуазной демократии? Земли не как чья-то собственность, а как "тело республики" действительно должны защищаться, в том числе и силовиками, Росгвардией, ОМОНом - однако, как мы видим, они выступают на строне Чечни... Как на этом фоне не возникнуть банд-подполью?

Сама кремлёвская и местная неофеодальная власть, где Евкуров ничем не отличен от Кадырова (такой же ставленник Путина), провоцирует национальный конфликт, вскармливает звериный национализм - и он уже вглядит на фоне памятника "политически репрессированным" ("сталинским репрессиям") как та самая регрессная сила, с которой успешно боролась Советская власть. Но её сменила власть тэйпов, неофеодалов, власть дремуче-средневековая... Так что пора ставить там памятники НКВД, и трезвым общественным силам Ингушетии, презрев буржуазно-националистические принципы и границы, объединяться с чеченской ячейкой ОКП для борьбы с неофеодалами, ворующими земли не у родов каких-то конкретных, а у всего народа, чтобы затем воровать у него нефть. Вот подлинная, экономическая суть этой наглой аннексии!

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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