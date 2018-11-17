Хуснуллин намерен снести Киноцентр на Красной Пресне

На месте киноцентра "Соловей" может быть возведен комплекс апартаментов с медицинским центром, заявил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В 2009 году были проведены публичные слушания, а в 2010 году выданы градостроительные документы по этой площадке. Сегодня у застройщика все документы на руках, ничего не мешает ему начать работы. По этим документам здесь запланировано возведение порядка 30 тыс. кв. метров апартаментов, деловой и медицинский центры, а также сопутствующая торговля и инфраструктура", — сказал М.Хуснуллин.

Он отметил, что на данный момент информации о сроках строительства нет. "Документы у них все есть, вопрос сроков строительства будет решать сам инвестор", — подчеркнул заммэра.

При этом М.Хуснуллин предположил, что действующее здание в рамках проекта может быть снесено.

В четверг министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что направит запрос относительно ситуации вокруг строительства комплекса апартаментов на месте кинотеатра "Соловей" мэру Москвы Сергею Собянину.

СМИ сообщали, что застройщик — "Акционерное общество "Киноцентр" — получил разрешение построить на месте кинотеатра "Соловей" на Дружинниковской улице, 15 комплекс апартаментов площадью более 80 тыс. кв.м. В ответ на запрос застройщик не уточнил "Интерфаксу" параметров проекта, отметив, что "информацией не владеет".

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, комментируя ситуацию, заявил, что проект преобразования киноцентра "Соловей" при прохождении публичных слушаний по ПЗЗ не вызывал противодействия. Главный архитектор подчеркнул, что "такие знаковые проекты надо, конечно, обсуждать и принимать решения с учетом мнения жителей".

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вне себя:

- Офонареть можно! Эх, жалко я всё же там не муниципальный депутат, год назад ведь была попытка... То есть Хуснуллин утверждает, что всё население Пресни единодушно выступило за снос киноцентра - легендарного киноцентра, в котором выросло не одно поколение интеллигенции, в котором (как это ни парадоксально, в тех самых лихих девяностых) жил Музей Кино и проходили лекции о киноискусстве, показы, премьеры?!! И всё население Пресни конечно же проодобрямсило снос, пыльную и шумную стройку дорогущих апартаментов на месте столь заметного и знакового здания, связанного с кинопросвещением москвичей и вообще граждан России? Чудны дела твои, Собянин! Сперва здание тихонечко отдал "Пяти звёздам" и другим субарендаторам (включая уже существующий там медцентр коммерческий - не он ли и начал "реновацию"?) сметливый Союз кинематографистов под командованием Мигалкова, теперь его и вовсе хотят снести - ну, кому в "этой стране" нужно в таком количестве и концентрации столько кинозалов? Кого и чем тут ещё можно просвещать? Ломать к чертям и строить апартАменты - в двух шагах от Белого дома, знаковой точки "демократической державы"... Нет, господа, вы там врите что угодно про успешно прошедшие слушания - а мы пошли поднимать район, всю Красную Пресню на борьбу со сносом "Соловья". Хоть и поздне-советское, но здание это с уникальным кинофондом и техническим оборудованием - вам не удастся обратить в пыль!

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