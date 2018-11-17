Реновация встретила в Кунцево организованный отпор

17 ноября в московском районе «Кунцево» на улице Ивана Франко проходит гражданский митинг против варварской реновации, которая предусматривает снос домов вопреки воле местных жителей. Собралось около 400 человек, поддержать местных жителей приехали активисты «МосСовета», Левого Фронта, КПРФ, ОКП, РРП, партии «Яблоко» и других организаций, а также независимые муниципальные депутаты из разных районов Москвы. Участники акции требуют прекратить строительный беспредел со стороны компании «ПИК» и пересмотреть проект реновации их района.

На митинге звучит жесткая критика в адрес мэра Москвы Сергея Собянина, люди требуют его отставки. Также идет запись в народную дружину - для защиты от строительных бандитов. Люди скандируют «Нет строительной мафии!». Полиции на митинге в Кунцево много, но пока происшествий не было, так как митинг согласован. Характерно, что в это же время неподалеку проходит провластный митинг «за реновацию», есть опасения, что могут произойти провокации. В целом, граждане настроены на длительную борьбу, намерены защитить свой район от «точечной» застройки.

Отметим, что уже в течение недели пятиэтажек на улице Ивана Франко ведут круглосуточное дежурство, даже установили палатку. Их цель — не допустить на придомовую территорию сотрудников компании «ПИК». Жители знали, что рядом с их домами будут возводить 26-этажную башню. Но они не представляли, что техника будет работать буквально на расстоянии вытянутой руки от их домов. Противостояние со строителями чуть не дошло до рукопашной.

При этом для жильцов еще 37 близлежащих зданий все намного серьезнее: их должны переселить в эту башню, а их дома снести. В том числе и те, которые никогда, как утверждают собственники, не признавались аварийными и не попали в программу реновации. Многие жильцы не понимают, почему они должны покидать свои комфортные квартиры. Суть конфликта — в незаконном изъятии собственности со стороны городских властей.

От редакции: Вытеснение москвичей с их земли собянинскими реноваторами проходит на фоне беспрецедентных сделок и махинаций с московской землёй, которых и при Лужкове близко не было. Так, только за вчерашний день стало известно минимум о двух махинациях, проведённых Министерсвом обороны и его "оборонсервисами" - продан под застройку участок в 1,36 га на острове Балчуг и отдана земля воинской части в Чертаново Ротенбергу и его клубу дзюдоистов.

Для "питерских" и гостиничных "девелопёров", наживающих на нашей, московской земле миллиарды - земли в Москве, в самом её центре навалом. А вот самих москвичей - надо в одну башню засунуть, хотят они того или нет. Как и предсказывали мы, наблюдая постепенный "слив" борьбы против пенсионной реформы со стороны КПРФ - сейчас этим обманутым народом начнут просто, уже без былых реверансов, помыкать, как скотиной...

Однако политически трезвые и готовые к борьбе силы остались, не слились со "сливныи бачками". И наступающая со всех сторон при Собянине точечная застройка должна встретить в каждом районе инициативную группу, которая погонит аж до собянинской мэрии всех этих девелоперов реноваторов!

Ни пяди земли классовому врагу, товарищи!

Дмитрий Чёрный, редактор, москвич

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