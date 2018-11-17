В Грозном женщина произвела самоподрыв у поста полиции

Неизвестная женщина совершила самоподрыв у КПП в Старопромысловском районе Грозного, сообщил журналистам врио министра внутренних дел по Чеченской республике генерал полиции Апти Алаудинов.

По его словам, около 16 часов девушка приблизилась к федеральному посту полиции номер 21. Заметив ее неадекватное поведение, несущие на посту службу правоохранители попросили остановиться и предъявить документы.

Женщина не выполнила требование полицейских, а правоохранители заметили на ней взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел, осле чего женщина осуществила самоподрыв.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, кроме самой смертницы.