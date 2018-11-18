Дела общажные. Кража детских пособий и выселения без суда

Ставропольская 17. Дети будут рисовать приставов

11 ноября 2018 года с детьми дома Ставропольская 17 встретился детский писатель, член союза писателей - Андрей Чувилин.

Напомним, 8 сентября 2018 года дом подвергся нападению судебных приставов. Служители правосудия громили квартиры, избивали жильцов, однако, в результате того, что история практически мгновенно получили широкий резонанс, были вынуждены покинуть дом, не завершив экзекуцию.

«Мы были во дворе, нас не пускали в дом, – рассказывает одна из жительниц дома Елена Чернецкая. - "Дети находились дома под присмотром бабушек и дедушек. В результате наши бабушки и дедушки были избиты. Наших детей приставы за волосы тащили… Он (Микаберидзе Автанил, 58 лет) тогда вступился и сказал, что «это ребенок (Лякишева Дарья 14 лет), что вы делаете?» Они оставили ребенка в покое, столкнули вниз, он пробежал вниз по ступенькам, а его (Автанила) стали бить. Били до потери сознания.

Это увидела его жена (Микаберидзе Лали, 57 лет), её тоже избили. Пинками выгнали на улицу, так, что даже без тапочек вылетела. Ударили в грудь кастетом, что сейчас она наблюдается у онколога.

Вот Пицхелаури Залина (60 лет), инвалид первой группы после химиотерапии, с палочкой ходит. Её тем же методом выкинули.

На вахте сидели Микаберидзе Зураб и Ваниев Руслан (многодетный папа, жена, только что приехавшая из роддома, была дома вместе с детьми). Их обоих тоже избили».

Теперь приставы пишут, что это жители дома напали на них, и они (приставы) получили легкие телесные повреждения».

Во время встречи на Ставропольской 17 писатель договорился совместно с детьми писать сказку об обороне дома. Сейчас дети рисуют иллюстрации для сказки.

Ставропольская 17. Приставы не любят съемку и обещали больше не красть детские пособия

В ноябре 2018 года люди на Ставропольской 17 узнали о том, что с их сбербанковских карточек начали списывать деньги. Официальное обоснование – штраф за невыполнение решения суда об освобождении жилплощади, размер штрафа - 5 тысяч. Приставы не брезговали ничем - ни детскими пособиями, ни пенсиями по инвалидности, реально они забрали с каждого жильца сколько смогли, сколько нашли на карте: от 3-х до 22-х тысяч.

Люди пришли к приставу Владимиру Кувшинову (Управление Федеральной службы судебных приставов по городу Москве). У них были достаточно простые вопросы:

"Я хочу узнать, почему сняли детские пособия!

Я хочу знать, почему у нас арестованы все социальные счета, на которые не имеют право накладывать арест!

Почему сняли детскую пенсию по потере кормильца?

Людей выселяли на улицу, избивали, а теперь хотят снять последние деньги!

Я хочу видеть пристава, который получил легкие телесные повреждения. Они все были одеты, как космонавты, и получили легкие телесные повреждения от наших

детей и стариков. Я хочу увидеть этого пристава пострадавшего!"

Вышел представитель пресс-службы приставов, заявив, что у пришедшей поддержать жильцов съёмочной группы и корреспондента "Новой альтернативы" -

«Нет оснований производить съёмку!», но столкнулся с единодушным возмущением жителей, заявивших – "Эти корреспонденты нас защищают!"

Некоторое время шла оживленная дискуссия, как в коридоре (у представителя пресс-службы со съёмочной группой и жильцами), так и в кабинете (у пристава с представителями инициативной группы). В итоге пристав Кувшинов обещал разблокировать счета и вернуть все пенсии и детские пособия в течении 10 дней.

Напоминаем, по ст. 18 закона «О приватизации Жилищного фонда», Указу президента РФ от 10 января 1993 года N 8, бывшие общежития, такие как дом на Ставропольской, 17. должны передаваться в муниципальный жилой фонд, а на их жильцов (по ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса») должны распространяться права на заключение договора социального найма и приватизацию. Однако дом был захвачен Росимущество, и его марионеточной конторой «Промэксом» (на данный момент Росимущество нашло для этого другую контору - «МИРЭА»). Жуликами были в 2016 году пробиты судебные решения о выселении значительной части жильцов. Однако, благодаря героическому сопротивлению жителей дома, а также поддержке московских коммунистов, реализовать данные решения не удалось. Затем от жильцов пытались отделаться другими способами - им отключали коммуникации, их избивали неизвестные в масках. 8 сентября 2018 года судебные приставы пытались полностью зачистить дом от людей.

Это новая юридическая практика?

29 октября 2018 года зондер-команда из ДГИ силой вышвырнула семью Богачёвых (мать и дочь) из дома по адресу - Витебская 12 (Москва). Безо всякого решения суда, просто взяли, пришли и силой выкинули из дома, в котором Богачёвы прожили более 30 лет. Как заявили сотрудники ДГИ в ответ на вопрос, присутствовавшего в квартире корреспондента «Новой альтернативы»: «По закону города Москвы мы имеем право выселять тех, кто живет незаконно, и без решения суда».

Далее приглашённые ДГИ охранники силой выкинули сначала корреспондента «Новой альтернативы», а затем и жильцов.

Сразу же встало два вопроса. Первый - зачем при таком подходе суд вообще нужен? Если тех, кто живет незаконно, можно выселить и без решения суда?

Суд, получается, должен выселять тех, кто живет законно?

Второй - было ли произошедшее произволом сумрачного гения одного отдельно взятого чиновника, очень сильно восхотевшего отдельно взятую квартиру, или это новая ДГИшная практика, которая будет применятся и в других домах?

К сожалению, ответ на второй вопрос уже практически известен. И он не радует. А именно - строители, вселенные в дом 11 по Аминьевскому Шоссе работодателем (прежнее название ДСК 2, нынешнее название - ПИК Индустрия) получили требование - немедленно покинуть это здание. Сейчас сотрудники ДГИ настаивают на том, что вправе выселять их без решения суда, как проживающих незаконно. Отметим, что ранее ДГИ пыталась выселять людей через суд, суд ДГИшникам отказал. Тогда ДГИшники вспомнили, что для выселения людей, живущих «незаконно» судебное решение необязательно. Нескольких человек выкинули из здания с применением силы и угроз, безо всяких судебных решений. К моменту последней попытки (14 ноября) жильцы сумели сорганизоваться для коллективной самозащиты. Лишить человека жилья пока не удалось.