Страна ударно нищает, банкиры сказочно богатеют...

Поскольку надо же депрессивное население РФ иногда чем-то радовать, ему официозые буржуазные СМИ сообщают порой такие вот новости. Чтобы пробуждали оптимизм и веру в будущее. Ведь если у кого-то в РФ растёт прибыль - это же всей стране хорошо становится, верно?

И сегодня у буржуазных таблоидов есть для вас хорошие новости, дорогие вкладчики!

В январе-октябре прибыль банковского сектора России выросла в 1,7 раза по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Как отмечается в материалах ЦБ, прибыль составила 1,18 трлн рублей.

В пресс-службе регулятора отметили, что на данный результат повлияли показатели кредитных организаций, находящихся на санации при помощи ФКБС. Без учета вложений этого фонда прибыль банковского сектора равнялась бы 1,5 трлн рублей.

При этом рентабельность активов по банковскому сектору увеличилась до 1,5% к 1 ноября.

...Хотите мы убьём этот секундный оптимизм всего лишь двумя строками-словами из всё того же набиуллинского ЦБ - причём из этих же буржуазных таблоидов, - строками, припасёнными двумя днями ранее?

Ранее в Центробанке заявили, что чистый вывоз капитала из РФ в январе-октябре 2018 года вырос в три раза, до $42,2 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он составил $14,0 млрд.

Финансовый капитал, он же банковский, концентрируясь в руках банкиров - преспокойно утекает за рубеж всё утолщающимся, расширяющимся потоком. И скрыть это трудно даже суетливому Пескову, который слово "абсолютно" приставляет к каждому преложению - не только к "абсолютно либеральному лидеру":

По его словам, "бывают ситуации, когда капитал больше выходит за пределы страны, чем инвестиции, которые мы получаем". "При этом в стране остаются абсолютно свободные условия для движения капитала. Это залог того, что на смену отскоку придет приток", - заверил он.

Чувствуете, куда он клонит, как и в случае с ростом цен на бензин - и это в сырьевой империи!

Ну, да - ваши деньжата, дорогие россияне, работают на сотни банкиров - и эти средства утекают из РФ. Но ведь так честно играем по законам капиталистов, и прибыль-то банков растёт - нам радоваться надо!..

А мы что-то всё унываем. Сказал нам "абсолютно либеральный лидер", что реальные зарплаты растут не по дням, а по часам, - но в карманах от этих слов рублей не прибавилось.

Теперь вот за банкиров - уже готовы были радоваться, но помимо оттока капитала, имеем ещё такую информацию, - а мы советской власть-то думать вообще приученные...

Количество российских компаний, которые ожидают в ближайшие месяцы сокращения зарплат, увеличилось за полгода с 10% до 15%, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос HeadHunter.

"Несмотря на то, что доля компаний, ожидающих увеличения оплаты труда в ближайшие полгода, почти не изменилась (44%), увеличилась доля ожидающих уменьшения оплаты труда — сейчас это 15%, в прошлый раз это были 10%", - отмечают авторы исследования.

А теперь - всё ещё продолжая радоваться за банкиров, которые на фоне таких плохих зарплат, ожиданий и прогнозов, всё увеличивают прибыль и отток капитала усиливают, - мы задумаемся лишь над одним вопросом.

Что происходит с невостребованными вкладами - если вкладчик умер, а вклад не был завещан? Сколько таких вкладов остаётся в банках?!

Вы вот не задумывались, а думаки уже прорабатывают этот вопрос - популистски налягают, чтобы как-то прикрыть недавнее подлое своё голосование за повышение пенсионного возраста.

В Госдуме изучают предложение о передаче в бюджет страны невостребованных банковских вкладов, заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, "зависшие" на счетах "спящих" клиентов средства составляют миллиарды рублей.

"Есть предложения оформленные, уже и просчитанные. В следующем году плотно займемся, сейчас завершим, что у нас накопилось. <…> Надо со всеми поработать, но, скорее всего, инициатива будет исходить от депутатов", - цитирует депутата РИА Новости.

Но пока это всё богатство остаётся у банкиров. Так порадуемся же за оптимистические показатели их прибылей!

Рядовые же граждане тем временем всё сокращают и сокращают траты на самое необходимое.

Согласно исследованию холдинга "Ромир", средний чек россиян за одно посещение магазина в октябре текущего года уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7% и составил 505 рублей. Отмечается, что снижение показателя произошло после кратковременного роста в сентябре.

«Индекс среднего чека после сентябрьского скачка вверх в октябре снова показал отрицательную динамику. За месяц средний чек сократился на 2,7%, опустившись до отметки в 505 рублей. В разрезе года тренд на снижение величины чека сохранился. По сравнению с октябрем прошлого года (год назад он равнялся 532 рублям) средний чек потерял 5,1%», - цитирует RNS сообщение холдинга.

Но если "банковская система", - даже при закрытии ряда частных банков, - показывает такую прибыль, значит, капитализм прекрасно существует и в период обвального обнищания дорогих россиян. У них убыло - зато в банках прибыло.

Так уже было разок - как раз перед Великим Октябрём, когда за неполный год банковский зарубежный капитал завладел почти всеми заводами и недвижимостью руководимой Временным правительством России... Симптомы точно те же. Так же нагло и отчаянно, как при Временном правительстве, торгуют здесь целые министерства, возглавлямые друзьями царя, - землёй, выкачивают отсюда всенародную нефть и газ, словно перед скорой и неотвратимой революцией, те самые министры-капиталисты.

Только вот Ленина на них нет.

Но он придёт. И будет новый, ласковый...

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