КНДР осуждает возрождение японского милитаризма в "отрядах самообороны"

С каждым днем активизирующийся военный заморский поход Японии вызывает всё более серьезное беспокойство международного сообщества.

Недавно Министерство обороны Японии официально заявило, что впервые среди стран Азии направляет сухопутные «отряды самообороны» во Вьетнам.

Это означает, что под предлогом «деятельности ООН для поддерживания мира» именно Япония расширяет до Азии театр заморских военных действий «отрядов самообороны», который был ограничен ранее в рамками Африки.

С 5 ноября под предлогом «охраны стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе» вместе с США и Канадой Япония проводит самые крупномасштабные в истории Вьетнама совместные военные учения.

Передавая об этом, 3 ноября английское Агентство "Рейтер" сообщило, что «Япония, беспокоясь об обеспечении безопасности Азии, прибегает к наращиванию своего военного присутствия на различных направлениях. За 2 месяца в этом году Япония направила самый свой большой военный корабль "Гага" в индийско-тихоокеанские страны, в том числе в Филиппины, Индонезию, Шри-Ланку, Индию и Сингапур.

Наблюдатели считают, что эти военные учения нацелены на устрашение Китая, усиливающего военную мощь в Южно-Китайском море».

Совершенно ясна цель Японии: всестороннее расширение совместных военных учений с разными странами за пределы её собственных островов.

Цель Японии заключается в том, чтобы легко проводить военные операции в любом участке Земли и значительно усовершенствовать уровень подготовки «отрядов самообороны» к настоящему бою, и тем самым непременно осуществить свою древнюю мечту о заморской экспансии.

Японские реакционеры, до костей своих пропитавшиеся духом имперского реваншизма, всё время и под пятой США грезили о заморской экспансии.

И в последние годы, с исправлением «руководства по взаимодействию в области обороны Японии и США» и принятием «закона об обеспечении безопасности», японцы расширяли поле военных действий «отрядов самообороны», которое было ограничено пределами их страны, - на весь мир, и сделали возможным «право коллективной обороны» под предлогом оказания военной поддержки «союзникам».

«Отряды самообороны», которые под предлогом «поддержания мира» и «антитерроризма» хитрыми способами постепенно прокладывали путь к заморскому походу, сегодня достигли того уровня, что, провозглашая «активный пацифизм», открыто действуют, где им заблагорассудится, и повсюду испускают из своего имперского нутра запах пороха.

После переизбрания премьер-министра Абэ на пост главы Либерально-демократической партии, сейчас в политических кругах ускоряется изменение конституции для внесения в неё возможности существования «отрядов самообороны», - и становится ясно, что японцы откровенно преследуют цели военного заморского похода, держа в поле зрения уже и период до изменения конституции.

Япония – государство-преступник, которое в прошлом веке причинило действительно огромные убытки народам азиатских стран. Страна, потерпевшая военное поражение, которая не в праве не только осуществлять какие-либо военные действия, и уж тем более не обладает правом на участие в войне, но даже и регулярной армии иметь не может по итогам поражения во Второй мировой войне, как союзница гитлеровской Германии. Но вот она снова пытается приступить к военному заморскому походу. Это и есть агрессивная война, и сама по себе попытка её подготовки – безусловное зло.

Однако прогрессивным силам в Азии следует ясно предвидеть и то, что, сколько бы японские реакционные элементы ни испускали из своего нутра запах пороха, они подвергнутся изоляции и отпору со строны народов региона и всего международного сообщества.

Японию ждёт в этой раздуваемой ею же воинственной атмосфере только трагическая гибель вследствие возрождения её уже один раз в прошлом веке разбитого на голову милитаризма.

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