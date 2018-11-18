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Московский листок

Ушёл бесславно ельцинский плясун Осин

Опубликовано 18.11.2018 в разделе комментариев 5

москва ссср девяностые классоваяненависть рок рок-лаборатория
Ушёл бесславно ельцинский плясун Осин

Певец Евгений Осин скончался у себя дома в Москве на 55-м году жизни, сообщил ТАСС в субботу директор артиста Александр Сидоренко. "Да, это правда, Евгений сегодня скончался. Мы только что узнали об этом, будем решать вопрос по поводу похорон", - сказал Сидоренко. 

Информацию о смерти Евгения Осина также опубликовала в своем Instagram певица Наталья Штурм, которая с ним дружила. Ранее коллеги Осина рассказывали, что он лечился от алкогольной зависимости. 

Telegram-канал 112 без ссылки на источник сообщает, что Осин умер в результате сердечной недостаточности. По данным "Известий", тело артиста нашла его сестра Альбина, до этого он неделю не выходил на связь. 

В июле 2017 года Осин признавался журналу StarHit, что у него отказали ноги из-за проблем с позвоночником, а денег на лечение нет. "Я живу один, с трудом перемещаюсь по квартире. Ощущение, что ползаю по острым ножам. Вдобавок у меня сломано плечо - неудачно ударился о бетонную стену в прошлом месяце", - рассказывал артист. 

Он сетовал, что не может держать гитару, не говоря уже о возможности длительных выступлений на сцене. "Последние сбережения забрали телевизионщики, которые обещали снять про меня сюжет и уверяли, что отправят на лечение за границу. Я пустил их в квартиру. Несколько недель кормил, тратил свое время, а они обманули..." - говорил Осин. 

В августе того же года сестра музыканта заявила в полицию о его пропаже. Позже певца обнаружили в реабилитационном центре по лечению алкогольной зависимости, однако, по словам друзей, избавиться от пагубной привычки Осин так и не смог. Сообщалось, что у него также были серьезные проблемы с печенью и почками, а продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказывал СМИ, что в результате аварии он так сильно повредил руку, что она "гниет". 

Евгений Осин родился 4 октября 1964 года в Москве. В 1986 году создал свою первую группу, впоследствии играл в группах "Николай Коперник" и "Альянс" под эгидой Московской рок-лаборатории, а также в Центре Стаса Намина. В 1988 году его пригласили в группу "Браво", которую к тому времени покинула вокалистка Жанна Агузарова, но впоследствии лидер коллектива Евгений Хавтан предпочел в качестве солиста Валерия Сюткина. 

Пик музыкальной карьеры Евгения Осина пришелся на 90-е годы. Тогда вышли его хиты "Плачет девушка в автомате" (автор слов - поэт Андрей Вознесенский), "Портрет работы Пабло Пикассо", "8-е марта", "Не верю", "Качка".

В 1996 году в Ростове-на-Дону во время концерта группы Осина на сцену поднялся первый президент России Борис Ельцин и станцевал с музыкантом. Снимок танцующего рядом с девушками из ансамбля Ельциным, сделанная фотографом Associated Press, получила Пулитцеровскую премию. Последний сольный альбом Осина "Разлука" вышел в 2016 году.

От редакции: По годам-то ещё бы жить и жить... Но зачем? Что важного мог спеть покойный? "Работа над ошибками" (так назывался его альбом середины 90-х) так и не была проделана. Судьбы тех, кто когда-то, пусть и в течение лишь "пяти минут славы" был подпоркой антинародной, буржуазной, грабительской власти - незавидны, бесславны. Причём ведь тут ничего личного - хорош или плох был покойный? Скорее, хорош и искренне-наивен, как большинство рок-тусовщиков из рок-лаборатории.

Да, он был всего лишь одним, и не самым ярким лучиком ненависти советских поздних птенцов к социализму, из того пучка участников заельцинской кампании и кОмпании рокеров и попсарей "Голосуй или проиграешь" - вот они все и выиграли... Кто-то искренне был за Ельцина, как Шевчук ("натерпевшийся от Советской власти"), как Бутусов и "Наутилус" (поныне чтущие, уже в составе "Ю-Питера", некий "островок 90х"), кто-то за долларом длинным потянулся в эту "движуху", кто-то из них ещё ведёт концертную деятельность сейчас, но большинство не высовывается... Ах, да! Газманов ещё есть с его "гоп-сподами офицерами"...

Однако миг той осинской "славы" 1996-го стирает любые предыдущие и последующие альбомы и клипы: то искренне-восторженное, какое-то неизбывно лакейское подтанцовывание переливающемуся на сцене жирами паровозу-Ельцину - кто ж забудет? Это плясала вся рокерская Раша, обретшая наконец "свободу", за которую и в августе 1991-го сражалась у Белого дома. Да-да - Кинчев, Шевчук, "Коррозия металла", Шуфутинский, Кузьмин, не говоря уже о попсе - все были там, все были уже за Ельцина, так что одному покойному Осину приписывать этот "порок" не стоит, многие замарались. Не всех, конечно, ждёт такой финал - но финал, конечно, предрешённый, печальный и беспросветный. Ибо в 1996-м все они за страну сделали "правильный выбор"...

Но хватит о них, непутёвых. Я вот не знал, что слова единственного привлекшего внимание моё клипа - это слова Вознесенского, тоже попутчика Ельцина и капитализма, искреннего, идейного... Вот когда только узнал, и приятно удивлён. Однако прогрессивная рок-общественность продолжает борьбу с последствиями "Голосуй или проиграешь" - 24 ноября в 19:00 выступаем в "ОКоннэллзе" - улица Покровка, д. 18/18.

Аркадий Коц, Эшелон, Утро в тебе, Строки и звуки, Банда Махоркина!

Коллективная акция за рок-равенство ждёт вас! (Билеты здесь)

А мёртвые души пусть хоронят своих мертвецов - никакого сочувствия они у нас не вызывают.

Дмитрий Чёрный, рок-коммуна



Рейтинг:   3.50,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
он спился написал 18.11.2018 13:50
чтобы не стать путлерастом, пропагандоном рашафашизма
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Новость,достойная " желтой прессы",
чем форум-мск.орг и является написал 18.11.2018 13:48
=
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(без названия)
мдяяя.... написал 18.11.2018 13:35
хороший был певец, веселый, самобытный
но не повезло ему родится на России, и от русской болезни - пьянства - он и умер
все же лучше чем от рака, как путинские говорящие головые кобонсон и задротов
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(без названия)
Крамольник написал 18.11.2018 13:28
Пусть земля будет ему стекловатой!
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(без названия)
3авидонов Никодик написал 18.11.2018 13:25
Нормально усЁ!
И прожил много, и водовки попил не хило. Все удовольствия жизни испытал.
Тама рядом с ним вообще певуны были которые молодыми мерли;тот же Женька Белоусов или еще этот как его...или тот...да бог с ними, до фига их было.
А Йося Кобзонюк тоже рано помер, с его деньгами жить да жить.
А Лелик Суходрищев тоже от рака предстательной железы помер как и Кобзонюк.
О! Горе то какое!!
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