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Московский листок

Палаточный городок противников варварской реновации в Кунцево навестила полиция

Опубликовано 18.11.2018 в разделе комментариев 0

беспредел москва собянин реновация кунцево

Реакция власти на митинг жителей в Кунцево, который прошел вчера, не заставила себя долго ждать. Сегодня полиция задержала участников палаточного лагеря, протестующих против точечной застройки на улице Ивана Франко, их доставили в отделение полиции.

Напомним, 17 ноября в московском районе «Кунцево» на улице Ивана Франко стартовал бессрочный гражданский митинг против варварской реновации, которая предусматривает снос домов вопреки воле местных жителей. Собралось около 400 человек, поддержать местных жителей приехали активисты «МосСовета», Левого Фронта, КПРФ, ОКП, РРП, партии «Яблоко» и других организаций, а также независимые муниципальные депутаты из разных районов Москвы. Участники акции требуют прекратить строительный беспредел со стороны компании «ПИК» и пересмотреть проект реновации их района. 

На митинге звучит жесткая критика в адрес мэра Москвы Сергея Собянина, люди требуют его отставки. Также идет запись в народную дружину - для защиты от строительных бандитов. Люди скандируют «Нет строительной мафии!».

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