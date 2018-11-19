Бензин в цене

О ценах на бензин доложил Дмитрий Козак 12 ноября 2018 на совещании правительства у президента Путина.

Объясняя повышение российских цен на топливо, он сослался на августовский рост мировых цен на нефть. При этом Козак держался неуверенно и часто заикался.

Причина неуверенности вот в чем. Биржевая цена нефти действительно начала подъем в августе. Достигнув к концу сентября пикового значения в 80$ за баррель, цена нефти стала снижаться и к 16 ноября составила 67$. Но в России соответствующего снижения цен на бензин не произошло.

В нашей стране рост себестоимости продукции и цен вызван ростом средней заработной платы, которая растет бесконтрольно. Если на мировом рынке цена может снижаться, то в России заработная плата в номинальном выражении только растет, что и отразилось в росте цен на бензин в России, когда мировые цены снизились.

Беда в том, что заработная плата растет в стране неравномерно по отраслям и регионам, что ведет не к росту благосостояния, а к социальному неравенству. Именно поэтому любое подорожание вызывает острую реакцию общественности.

Причина роста заработной платы, сопровождающегося ростом нищеты, в противоречии между централизованной экономикой и наемным характером труда, разрешить которое можно только отменой наемного труда. Вероятно, этого можно достичь государственным нормированием зарплат и обеспечением их выплат как в государственном секторе, так и в частном, тем более что самые крупные монополисты находятся под государственным управлением.