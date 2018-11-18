"Русский, учи французский!" Парижане встретили в штыки рост бензоцен

В ходе прошедших в субботу акций протеста во Франции против увеличения цен на бензин и роста налогов пострадала более 400 человек, передает ТАСС со ссылкой на выступление министра внутренних дел Кристофа Кастанера в прямом эфире радиостанции RTL.

"Всего в 2034 акциях приняли участие 287,7 тысячи человек. При этом пострадали 409, из них 14 находятся в тяжелом состоянии. Среди полицейских, жандармов и сотрудников пожарно-спасательной службы пострадали 28 человек, некоторые получили тяжелые ранения", - привел глава ведомства обновленные данные о числе пострадавших.

Он также сообщил, что всего были задержаны 282 человека, из которых минувшей ночью - 73. Начавшиеся утром в субботу акции протеста продолжились ночью и в них в 87 пунктах участвовали 3,5 тысячи человек.

"Ночью имели место агрессивные действия тех, кто перекрывал дороги, в отношении водителей. Происходили драки, ножевые ранения. Все это потребовало гигантской мобилизации сил правопорядка", - подчеркнул министр.

Кастанер подтвердил, что в Париже манифестантами была даже "предпринята попытка штурмовать главное здание МВД". "Все это просто идиотское поведение людей", - сказал он, отметив, что среди манифестантов были пьяные.

Кастанер сообщил, что в 150 местах манифестанты заявили, что намерены и далее продолжить блокировать дороги. "Однако не думаю, что это действительно произойдет", - добавил глава МВД.

Массовые акции протеста против роста цен на бензин и дизельное топливо, а также против увеличения налогов прошли в субботу по всей территории Франции. Инициаторами выступили в социальных сетях жители страны, а также ряд профсоюзов и политических партий. Манифестанты с самого утра начали перекрывать некоторые участки французских дорог. В некоторых регионах демонстранты блокировали доступ к бензоколонкам.

Движение, получившее название "желтые жилеты", так как его участники носят обязательные для водителей во Франции светоотражающие жилеты, возникло в соцсетях в ответ на повышение цен на топливо. По словам самих участников, оно не имеет отношения к профсоюзам и является по-настоящему народным. Разгневанные автомобилисты распространяли призыв заблокировать в субботу крупные магистрали Франции и требовать снижения цен.

За год цены на бензин в стране выросли на 10-15%, а самое популярное в стране дизельное топливо подорожало на 24%. Литр горючего часто стоит дороже 1,6 - 1,7 евро. Президент Эмманюэль Макрон объяснял, что цены на топливо зависят от мировых цен на нефть, однако движение "желтых жилетов" уверено, что правительство может помочь автовладельцам, снизив налоги на горючее.

Ранее власти Франции объявили, что с 1 января 2019 года цена на бензин возрастет на 3 евроцента, а на дизельное топливо - на 6,5 евроцента. Одной из составляющих роста является вводимый правительством экологический налог на выброс парниковых газов. Как заявил в среду премьер-министр Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот налог, несмотря на любые протесты

Официально правительство повышает налоги на топливо ради развития экологически чистой энергетики. Однако оппозиция и многие французы считают, что истинная цель властей - залатать дыры в бюджете, возникшие вследствие налоговых послаблений для бизнеса и инвесторов.

От редакции: Наша Раша уже как-то настроилась зимовать в покорности, смирении, молитвах... И растущие цены на бензин, и новый пенсионный возраст, и налог на самозанятость - всё приняли скопом, во славу Нацинального Лидера и господа нашего Иисуса Христа. А почему-то "Гейропа" не приняла даже толику того, что дорогие россияне хавают всей разинутой пастью... Хранцузы, что с них взять? Растленные Волтерами разными, революциями хмурЕнные. Но ничего, всех подавят газом слезоточивым - чтобы наш, российский газ шёл туда исправно во славу Миллера и силовигархии. "Учить французский" - по аналогии с временами, когда КПРФники радовались приходу к власти в Молдавии компратии, - наверное, не стоит. Посмотрим по телеку, пока есть, чем платить за электричество. А как и оно кончится - пойдём-поползём под собственными простыняи-саванами ко церквам помирати во Христе и во Путине...

Д.Ч.

Новости по теме:

Цены на нефть рухнули больше чем на 7% за день

Независимым АЗС в Забайкалье ФАС дала приказ...

Клепач: весь доход от дорогой нефти ушел в отток капитала из РФ

Убыль населения в Путинской России побила рекорд 10-летней давности

Цены на бензин продолжают расти несмотря на обещания правительства

Благосостояние дорогих россиян ухудшается, социальный пессимизм растёт