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Московский листок

Янукович своевременно повредился, играя в теннис, чтобы отлынить от киевского суда

Опубликовано 18.11.2018 в разделе комментариев 0

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Янукович своевременно повредился, играя в теннис, чтобы отлынить от киевского суда

Бывший президент Украины Виктор Янукович из-за госпитализации не сможет выступить в понедельник в Оболонском суде Киева с последним словом по делу о госизмене, передает ТАСС. 

"Человек не может участвовать в суде, так как госпитализирован, поэтому мы будем ставить вопрос о переносе его выступления с последним словом", - сообщил адвокат Януковича Александр Горошинский. 

Защитник добавил, что сам еще не прошел регистрацию в РФ в качестве адвоката, что необходимо для организации выступления Януковича в соответствии с процедурой международно-правовой помощи. 

Горошинский также указал на наличие ряда других вопросов, которые необходимо в суде прояснить до выступления Януковича, в частности у защиты есть ходатайство о допросе еще одного свидетеля, который располагает важными для данного дела сведениями. 

Ранее в воскресенье адвокат Януковича сообщил, что экс-президент госпитализирован в Москве. 

"В пятницу я был в Москве, пытался с ним выйти на связь, но его помощники сообщили о его госпитализации", - сказал адвокат. По его словам, "есть предположения о наличии у Януковича травмы колена и позвоночника, он не может передвигаться". При этом раскрывать диагноз защитник не стал. 

По данным "Комсомольской правды", Янукович поступил в медицинское учреждение в пятницу в обездвиженном состоянии с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис. Политик был помещен в реанимацию, а затем переведен в частную клинику, утверждает источник газеты.

- Бедный! - переживает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - Как надрывается-то в переживаниях за родину, в думах государственных о ней, в планировании спасения её от антинародных реформ, от Евросодома, - аж в теннис играет непрестанно по заветам Ельцина, на элитных кортах. Хорошо тут устроился Янукович! И на клинику частную есть бабло, и пресс-конференции его "теневого правительства Азарова" кремляди устраивают время от времени - чтобы показать, как тоскует по нему родина, как ждёт Януковича-освободителя! А он тоже не теряет тут времени даром: вон, поддерживает форму... Однако ельцинско-барвихиний теннис оказался травмоопасен именно накануне суда. Ну, вот если человек, а пуще того - лидер трус, - то это надолго, то это его качество будет проявляться на каждом этапе его головокружительной политической карьеры. А кремляди и лично Путин - пусть продолжают по телеку хвастаться, как спасали это дерьмо из восставшей Украины, какую спецоперацию проводили - ордена героев России, надеюсь, всем участникам спецоперации вертолётной выдали? Ну, Ельцин-центр теперь точно пополнится экспозицией на тему, как его преемник успешно "сберегал земли, очищенные от богопротивных большевиков", рукопожатие Януковича пусть греет руку Преемника... Трус, он и в Киеве, и в Москве трус - и его больничные прятки вряд ли кому-то интересны и в Киеве, пора забыть, что вообще такое создание человеческого обличья существовало, пусть доживает свой элитный век под крылом силовигархии, пока его не вытряхнет из особняка уже наша, здешняя революция...



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