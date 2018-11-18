Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Говорящая голова Путина проговорилась, что передача Малых Курил будет постепенной

Опубликовано 18.11.2018 в разделе комментариев 1

кремляди ссср япония вов силовигархия курилы
Говорящая голова Путина проговорилась, что передача Малых Курил будет постепенной

Помощник президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой сепаратной сделки о передаче Японии Курильских островов не может быть, автоматическая передача территорий невозможна. 

"За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее. Это не так. И так быть не может", - сказал он в эфире программы "Москва. Россия. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК). 

Он пояснил, что президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ взяли за основу переговоров по данной проблематике советско-японскую декларацию 1956 года. 

"Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет", - сказал Песков. 

Он полагает, что в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не должен противоречить интересам России и Японии.

От редакции: Когда ж у него это слово-паразит "абсолютно"-то отвалится? За такую плохую устную речь не то, что пресс-секретарш первых лиц, а журналистов гонят на курсы повышения квалификации. Однако сути это не касается. Что важного прятал за своими словами-паразитами пресс-лакей Песков? Что речь в переговорах идёт именно об островах, и что передача их намечается, но под определённым соусом - помните, как пенсионную реформу подавали? "С поправками Путина" - то есть в полном соответствии с изначальным замыслом. Вот такая история. Ничего хорошего не ждите. Правящая тусовка ощутила себя Хозяином земли русской и намерена чётко сама решать судьбу советских земель, как до этого - советских заводов, городов и народа в целом.

Д.Ч.

Материалы по теме:

Кто толкает Путина на "курильское предательство"?

Если Путин отдаст Курилы Японии, там не будет баз США... 

КНДР осуждает возрождение японского милитаризма в "отрядах самообороны"



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
О жрущих Россию
Считатель Путенов написал 18.11.2018 17:58
Это означает, что паразиты проели уже все фабрики, заводы, космические станции, агрокомплексы, корабли, самолеты, уникальные станки, и теперь взялись проедать земли предков, только лишь бы сохранить свой неоправданно высокий уровень потреблядства. Какой позор! Ну кто их в мире после этого будет уважать?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого бы вы выбрали президентом?:
Результаты
Интернет-ТВ
За рок-равенство! Эгалите-фест "Не пряча лица"
За рок-равенство! Эгалите-фест "Не пряча лица"
18.11.2018
Кирилл Барабаш: три года за решеткой
Кирилл Барабаш: три года за решеткой
17.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Говорящая голова Путина проговорилась, что передача Малых Курил будет постепенной (1)
ДНР опять ожидает провокаций и диверсий со стороны украинских силовиков (0)
Янукович своевременно повредился, играя в теннис, чтобы отлынить от киевского суда (0)
"Русский, учи французский!" Парижане встретили в штыки рост бензоцен (1)
Палаточный городок противников варварской реновации в Кунцево навестила полиция (2)
Ушёл бесславно ельцинский плясун Осин (8)
Дела общажные. Кража детских пособий и выселения без суда (1)
Владимир Семичастный: «За Декларацию-56 Хрущёва и турнули» (47)
КНДР осуждает возрождение японского милитаризма в "отрядах самообороны" (4)
Страна ударно нищает, банкиры сказочно богатеют... (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Приморье становится полем битвы двух кремлевских кланов. И Большим Прологом
Максим Калашников Максим Калашников: О ДЕЙСТВИЯХ К.БАБКИНА И ПАРТИИ ДЕЛА
Андрей Фетисов Андрей Фетисов: "Детали недели" на телеканале "Юрган" от 16.11.2018
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: От Максима Калашникова и АПН Северо-Запад
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss