Говорящая голова Путина проговорилась, что передача Малых Курил будет постепенной

Помощник президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой сепаратной сделки о передаче Японии Курильских островов не может быть, автоматическая передача территорий невозможна.

"За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее. Это не так. И так быть не может", - сказал он в эфире программы "Москва. Россия. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он пояснил, что президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ взяли за основу переговоров по данной проблематике советско-японскую декларацию 1956 года.

"Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет", - сказал Песков.

Он полагает, что в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не должен противоречить интересам России и Японии.

От редакции: Когда ж у него это слово-паразит "абсолютно"-то отвалится? За такую плохую устную речь не то, что пресс-секретарш первых лиц, а журналистов гонят на курсы повышения квалификации. Однако сути это не касается. Что важного прятал за своими словами-паразитами пресс-лакей Песков? Что речь в переговорах идёт именно об островах, и что передача их намечается, но под определённым соусом - помните, как пенсионную реформу подавали? "С поправками Путина" - то есть в полном соответствии с изначальным замыслом. Вот такая история. Ничего хорошего не ждите. Правящая тусовка ощутила себя Хозяином земли русской и намерена чётко сама решать судьбу советских земель, как до этого - советских заводов, городов и народа в целом.

Д.Ч.

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