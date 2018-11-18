Укронацисты вломили канадскому журналисту на марше за права секс-меньшинств

Канадский журналист Майкл Колборн пострадал в центре Киева 18 ноября в результате нападения радикалов, когда освещал марш в защиту трансгендеров. Его ударили в лицо и сломали очки. Об этом сообщают организаторы акции на странице в Facebook.

Сам Колборн также написал у себя в Facebook, что "на Украине огромная проблема с правыми радикалами" и не надо ее преуменьшать. Он отметил также, что это уже второе нападение на него.

Посол Канады в Киеве Роман Ващук написал в своем Twitter, что "криминальные действия крайне правых радикалов заслуживают эффективного и убедительного ответа полиции" и что Украине необходимо подтвердить приверженность защите журналистов и прав человека.

Ранее 18 ноября от действий националистов пострадала съемочная группа украиснкого телеканала NewsOne - она освещала демонстрацию против марша трансгендеров.

По данным Национального союза журналистов Украины с начала 2018 года был зафиксирован 71 случай нападения на работников СМИ.

От редакции: Конечно, на фоне нынешних проблем, которые стали для большинства киевлян основными и базисными - отопление, обнищание, - борьба за права трансгендеров это нечто из области запредельного. Как говорится, найдите разницу: и по численности и по бытийственности. Сие не в оправдание правого террора, конечно, говорится, который нарастает как раз вместе с социальным регрессом и инфраструктурными проблемами простых украинских трудящихся, которые теряют доступ ко всему тому, что дала Советская власть. Кстати, социальные права вырастают именно из инфраструктуры, а не из воздуха - что, наверное, поняли не только продвинутые блоггеры на Украине.

Тем не менее, стоит заметить в этой истории некий инсайт "западной общественности", которая только сейчас заметила правый террор, давно царствующий на улицах Киева и других городов. Например, недавнее нападение укронацистов с холодным оружием во Львове на антифа/автономов - прошло совершенно незамеченным и европейскими, и канадскими СМИ. Но мы-то следим за всеми проявлениями правого угара на Украине. Подробно писали, как атаковали марш 8 марта в Киеве всё те же радикалы-домостройщики. Так что ссылочки ниже - в помощь битым канадцам и проснувшимся борцам с правым уличным экстремизмом...

Д.Ч.

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