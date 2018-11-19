Наглость власти не знает границ

Президенту, чиновникам экономического блока правительства иногда задают вопрос о повышении налогов на богатых. Президент всегда говорит, что эта сумма не решит вопрос наполняемости пенсионного фонда. И не обязательно эти средства направлять в пенсионный фонд. Надо строить новые заводы, попытаться восстанавливать прежние годные к восстановлению, создавать рабочие места. И они уже будут платить налоги, что и пополнит пенсионный фонд. 30 миллионов человек трудового возраста правительство не знает где они работают и работают ли вообще. Может поэтому и преступность не снижается. Более того отсутствие рабочих мест развращает молодёжь. Привыкнув бездельничать потом трудно приобщить к полезному труду, да и некоторые уже нашли способы зарабатывать. Кто воровством, кто с оружием в руках, благо, что его можно достать запросто. Плохо только то, что уже тюрьмы переполнены и особенно для силовых структур.

Силуанов по своему видит проблему налогов. "Богатые люди не глупые и найдут пути, как обойти это решение. Могут вообще вывести деньги из страны". Действительно богатые люди умные, а вот Силуанов оказался дурачком. Он не может сообразить как не дать возможность вывести миллиарды, нажитые за счёт наёмного труда рабочих, превращённых с помощью этого же Силуанова в рабов. Или он думает, что народ бестолковый. Нет народ у нас нормальный просто президент создал Россгвардию во главе своего охранника, которому уже ничего не нужно. Он давно построил для себя коммунизм и поэтому готов выполнять роль цепной собаки, при получении команды "фас". В других странах налоги на богатых достигают 50 и более процентов. И министры финансов не говорят, что они не могут контролировать движение денежных средств. А тот кто утаивает налог может оказаться за решёткой. И там с налогами не шутят.

Давайте ещё раз рассмотрим проблему роста цены на моторное топливо. Слушая повтор программы с Н.Кричевским кое что стаёт ясным. Оказывается около 20 % добываемой нефти уходит по трубам, о которых не знает правительство и главное не может найти. В последствии появляется уже готовым топливом не совсем годного качества, но немного дешевле на независимых заправках, которых в стране по оценке Сечина 30 %. Раньше никак не мог понять как это в стране могут быть независимые заправочные станции. Они не платят никакие налоги и к ним подобраться власть не может. Для того, чтобы запудрить мозги проверяющим покупают несколько тонн на официальных базах и потом предъявляют документы тем кто интересуется. Этот документ может фигурировать годами. Н.Кричевский говорит, что в основном такие заправки действуют на Дальнем Востоке. Это далеко от центра и там власть совершенно другая. Оказываются независимые начальники таких заправок организовали союз и могут выступить против власти. Более того они скупают отходы от добычи нефти и перерабатывают в топливо. С народа власть дерёт три шкуры и при этом не замечает работу заправочных станций, которые не платят никаких налогов. А может не замечает сознательно? И кто - то из дорогих кабинетов пользуется этими заправками. Нет не топливом, а тем, что появляется после его реализации. Другого мнения не может быть. Это самое настоящее воровство, разрешённое для чиновников властью. Возможности чиновников при бандитски - воровском капитализме не ограничены. Одна чиновница выписала себе премиальные на 108 тысяч рублей. Ей не повезло, попала на суд и он наш самый справедливый и гуманный выписал ей штраф в размере 40 тысяч. Она же думала как добыть деньги, а это и есть работа чиновников либерального толка.

Денег в стране не хватает, поэтому президент протолкнул пенсионную реформу. Как пыжился Геннадий Андреевич провести референдум по поводу этой системы ничего не получилось. А он знал, что не будет никакого референдума. На их пенсии эта реформа не отражается, да они могут дожить вообще без пенсии. Он действует точно так же как и президент. Пиар чистой воды, а по народному просто брехня. Когда же народ поймёт предательство коммунистов верхнего этажа Союза, а теперь их последователей?

Президент возвращается из Сингапура. Практически ничего дельного поездка не принесла. Решил познакомиться со снабжением граждан страны лекарствами. Жалобы идут постоянно. Заходит в аптеку, ничего кромольного не выявляется. Да это и не его обязанность. А аптека то оказалась не наша. Ей владеет кипрский офшор "Никсей холдингз лимитед". Этому офшору принадлежат и другие компании даже в Саратове. Журналисты попытались найти конечного владельца, но этого сделать не удалось. Допустим, что в аптеках бардак с кого спросит власть? С Ваньки Ветрова, другого - то нет, а денежки уходят, наши с вами денежки. Шествовала в аптеку с президентом и В.Скворцова, на снимке спряталась за спиной президента. Значит этот визит был запланирован заранее. К этому времени и прилетала Министр здравоохранения, и могла подготовить аптеку. Всё делается ни для народа, а для пиара власти. А наши аптеки вообще есть в стране или мы уже живём не в своём государстве, а на квартире и в качестве рабов. Квартиранты всегда ущемлены в правах. При таком правительстве в стране уже ничего нашего не остаётся. Вернее всё это было наше только продано за границу, осталось только перевести помещение и оборудование, но им это не надо у них такого добра хватает, вот они и покупают у нас бестолковых и на этом делают деньги. Прибыль от продаж идёт в карман собственнику, а он где - то живёт за границей. Возможно это наш человек, но действует за чьей - то спиной.

Не блещет руководством и Миллер. Огромная компания и такой же огромный долг в 2,5 триллионов рублей. Для сравнения доходы государства за 2018 год - 15 триллионов рублей. Однако Миллер с улыбкой говорит, что для нас - это не деньги. И в подтверждении кто - то из журналистов выкладывает такие цифры. 16 топ - менеджеров получили зарплатой - 809 миллионов рублей и на премии - 1,297 миллиардов рублей. Не плохо, правда? В этом же году наши богачи присвоили - 18,5 миллиардов долларов. Вот она торная дорога наших трудов. А мы как мышки боимся вылезти из норы поджидавших нас котов. Дождёмся того периода, когда захотим вылезти на свет божий, да уже не будет сил. Там и останемся, что подтвердит теорию главного либерала страны А.Чубаиса. Не смогли вписаться в режим новой власти. Надо бы сказать, не смогли вписаться в капитализм. Однако вчера М. Юрьев на радио снова повторил, что в России нет ни какого строя. В стране хаос, вместо идеологии, ещё со времени Ельцина, поставлен доллар. Вот и борются все за этот доллар. Небольшая группа либералов при поддержке государства выигрывает в этой борьбе, нам оставили деревянный макинтош и с того хотят брать налоги. Вот ведь до чего дожили.

Спасибо нашим учёным с левыми взглядами, которые растолковывают нам не очень грамотным, а в большинстве забитыми горем разобраться в происходящем в стране. СМИ доводит до нас, что народ должен по налогам ЖКХ 535 миллиардов рублей. Я живу в деревне и у нас пока нет ЖКХ, но как же живут люди в городах. Получаю ответ от своих детей, которые живут в городах. Зимой все налоги по квартире в 62 метра достигают 8 тысяч рублей. Зарплата 15 тысяч, работает жена зарплата чуть меньше. Дочь в институте и как жить? Всё с базара. Платят регулярно задолженности нет. И так живёт большинство. Так откуда миллиардные долги? Оказывается физические лица, а их не более 5 % не платят налоги по ЖКХ. Это действительно те у кого нет денег. Им можно простить списанием, как президент списывал миллиарды долларов и ничего не получил в замен. Наоборот они просто плюнули на Россию. Долг образовался потому что не платят компании, солидные организации, как, например, Министерство обороны. Как это вам, читатель? Думаю, что под конторы, которые не платят подпадают и дачи, особняки в которых живут, например как раньше жил С.Миронов. Или вот депутат Е.Фёдоров говорил, что за него платит дума - он приезжий.

Деньги серьёзные и правительство не может навести порядок. Почему друзья Путин и Шойгу не решат эту проблему? Теперь создаётся ещё одна контора, которая будет вышибать деньги должников одним словом у юридических лиц. И как было сказано Н.Кричевским никто из поставщиков этих денег может и не увидеть. Судебные приставы не могут выбивать такие налоги у них просто не хватает сил и времени. Теперь им оставляют только алименты. Но ведь с официальных организаций можно собрать долги не нанимая вышибал. Закрыть финансирование, провести совещание с должниками, с губернаторами. Чем они занимаются? Набивают карманы?

С народа власть придумала и придумывает всё новые и новые способы взимания налогов и штрафов. То не так повернулся, то не там остановился, то обогнал пересекая случайно сплошную линию, то закурил не в том месте или послал большого чиновника, а вот с явных руководителей заправочных станций взимать налоги не могут, не могут и со своих друзей, которые руководят министерствами и ведомствами, счета которых с семью нулями. Нынешняя власть превратила страну в бордель. Читатель скрипнет зубами, может и прав. Но вот 17 - ого ноября смотрю канал на одиннадцатой кнопке, ведёт Игорь Прокопенко. Хорошо что в доме нет маленьких смотреть противно, стыдно и страшно. Почти голые и совсем голые пляшут и просто трясут своими телесами, весом от 40 килограммов и до двухсот. Страх и позор, и это продолжается не знаю сколько времени, перешёл на другой канал. Что подумает ребёнок 10 - 17 лет? Это взрослых волнует? Может министр образования посмотрит или министр культуры?

Сегодня "господин" Собянин рассказывает о положении в Москве. Наверное наметился на президентство. В столице установлено 16700 камер. Теперь москвичу и плюнуть на улице нельзя. Штраф обеспечен. С одной стороны это хорошо. Меньше преступлений и раскрывать легче. Но враг тоже умнеет. Отключает, разбивает, одевается так чтобы подставить соседа или постороннего человека. Все автомашины с заводов идут под сигнализацией, а угоны продолжаются. От преступлений не спасёт ни какая камера, техника, спасёт только дисциплина и порядочная власть. Не надо триллионы выводить за рубеж, а чтобы не бедствовать не надо отбирать у народа последнее. Жаль, что от преступлений зачастую страдает невинный человек. Для народа это главная проблема по преступности. Если погибнет чиновник, то некоторые будут даже радоваться, что на одного казнокрада стало меньше. Давайте не притворяться, а говорить правду.

В начале этого года премьер да и некоторые чиновники говорили, что Россия вышла на первое место по сбору зерна и по его продаже. Больше чем собирали в Союзе. Это так, но в Союзе зерно не воровали на вывоз. А вот в России нынешней воруют. В Орловской области из федерального интервенционного фонда украли 19 035 тонн зерна на 202,3 миллионов рублей. Тысяча тонн зерна не бриллиант в кармане не спрячешь. Значит кто воровал? Чиновник и не мелкий, а тот кто имеет право распоряжаться федеральным запасом. Зерно низкого качества. Ликвидировали все селекционные станции, которые на научной основе создавали лучшие сорта зерновых. А теперь хлеб едим из зерна четвёртого и пятого класса, которое в Союзе шло на корм скоту. Я вырос на Нарымской государственной селекционной станции и знаю чем занимались учёные. Какая же у нас власть бездарная, не видит ничего дальше своего носа. Если заговорила о зерне, то договаривайте до конца. Продали тысяч 40 зерна и по какой цене? На корм скоту или туда где народ голодает по бросовой цене. Порядок нужен в стране иначе Россия погибнет. Только народ может навести порядок, выполняя статью 3 Конституции РФ.