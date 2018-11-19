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Московский листок

Анатолий Баранов: если бы Нюрнберг случился сегодня, то США и Украина голосовали бы за оправдание нацистов

Опубликовано 19.11.2018 в разделе комментариев 1

украина война киев
Анатолий Баранов: если бы Нюрнберг случился сегодня, то США и Украина голосовали бы за оправдание нацистов

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе".

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик. 

Сообщается, что за принятие документа выступили 130 стран, против оказались США и Украина. Еще 51 страна воздержалась.

Стоит также отметить, что подобные резолюции принимаются, начиная с 2005 года. Начиная с 2014-го США и Украина голосуют против. Страны Европы в основной массе воздерживаются.

— Украина претендует на роль самой преданной собачки Америки, куда ж ей деваться, — считает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Но у Украины есть и свой мотив голосовать против. Давайте говорить прямо — с 2014 года на Украине установился нацистский режим, классическая буржуазная националистическая диктатура. Это крайне неприятно, но это факт, и вот от него и надо двигаться в дальнейших рассуждениях. Украина открыто героизирует своих нацистов — Шухевича, Бандеру, других. Украина не признает Волынскую резню актом геноцида. Сегодня на Украине приветствуются крайне правые идеи, лозунги, движения — это и есть опора существующего в Киеве режима.

— Пятьдесят одна страна воздержалась. Кто это и почему они так проголосовали?

— Мотивы могут быть разными — кто-то поддерживает США, кто-то сам замаран в нацизме, кто-то против тех, кто является инициаторами резолюции. Вот, к примеру, Польша. По итогам Второй мировой войны в Польше образовалось самое моноэтническое государство Европы, о такой моноэтничности даже Гитлер не мечтал. И это не случайно — основная часть нацистских лагерей смерти располагалась именно на территории Польши, там работали вольнонаемные поляки. Самое чудовищное гетто этого периода — Варшавское. Последний еврейский погром в Польше, в Кельце, произошел уже через год после победы, и польское руководство отказалось по требованию советской стороны преследовать виновных. И что, теперь Польша станет расследовать преступления нацистов? Они с коммунизмом борются…

— Украина и США голосуют против принятия документа с 2014 года. Для чего? Они рассчитывают что-то изменить?

— Привязка к 2014 году понятна — тут уже включилось голосование против всего, за что выступает Россия. Думаю, если бы Нюрнберг случился сегодня, то США и Украина голосовали бы за оправдание нацистских преступников. Зачем они это делают? Просто кладут факты в копилку, надеясь когда-то все это предъявить России как «историческую вину».

— В ближайшие годы стоит ждать перемен? Кто-то присоединится к этим двум? Или наоборот, «тандем» распадется?

— Трудно гадать на кофейной гуще. Мы же не можем знать, как поведут себя другие, какие у них возникнут побудительные мотивы. Ну и российская сторона может по обыкновению вляпаться известно во что. Помните, как скоропалительно признали недовыборы Порошенко? Как смывали уже нанесенную на броню маркировку «МС» — миротворческие силы? А не признай мы эти выборы, прошедшие на двух третях территории Украины, и картина была бы совсем другой.

— Насколько вообще важна эта резолюция? Она хоть на что-то влияет?

— Эта резолюция ни на что не влияет, понятно. Но это тоже своего рода «копилка» — запоминается, кто как голосовал, кто какие делал заявления. И в соответствующий момент все это может быть предъявлено, какие государства выступили как пособники нацизма. До США навряд ли кто дотянется, а вот украинским небратьям счет будет предъявлен определенно.



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Всего комментариев к статье: 1
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Говорила баба деду - Я в америку уеду! Ах ты ж старая -зда! Туда ж не ходят поезда!
!!!!UTOTJABOGTOTTAKI!!!&&-& написал 19.11.2018 02:49
"И что, теперь Польша станет расследовать преступления нацистов? Они с коммунизмом борются&#8230;"
- Для подляцких де-генератов, которые освенцем у себя таки на пару с гитлеровцами создали - задача - таки в самый раз! То таки да!
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