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Московский листок

Папа римский разделил свою трапезу с 3 тысячами бедняков

Опубликовано 19.11.2018 в разделе комментариев 1

церковь рпц кирилл богатство
Папа римский разделил свою трапезу с 3 тысячами бедняков

Папа римский Франциск по случаю празднования Всемирного дня бедных разделил свою трапезу в Ватикане с 3 тыс. бедняков. Перед праздником он провел торжественную мессу, где призвал всех верующих услышать «крик бедных, который становится всё громче в современном мире». После мессы понтифик пригласил бедных на совместную трапезу в зал Павла IV, который в этот день превратили в большую столовую. Также отмечается, что в рамках празднования в Ватикане организовали передвижной госпиталь, куда могли обратиться за помощью все нуждающиеся.

***

Это, конечно, не 5 тысяч накормить семью хлебами, однако все же...

Какой досадный концуз: римский папа обедает с бедняками, а патриарх Кирилл? Как-то даже не представить, чтоб наш "русский папа", статусный как президент, снизошел... Да и охрана из ФСО не позволит.

Это Иисус ездил на осле, а чаще ходил пешком. Это сыну человеческому негде было преклонить голову. 

У наших "святых отцов" все в полном порядке - резиденции, авто представительского класса, жилье в наркомовском доме, "сестра Елена"... Жалко, в бога редко верят.

И среди нищих наш "восточный папа" смотрелся бы весьма странно, даже если б решился повторить поступок папы Франциска. Это римский папа может назвать секс - даром божьим, а наш - отмалчивается, наверно, смотрит на "сестру Елену" понимающим взглядом и молчит, ничего не говорит.

А тут вообще основа современного порядка - социальное неравенство. Как на такое можно покуситься?

Вот и не покушаются...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Мальчик с сестричкой в финляндии жили. Мамочка с папой -колодлись и пили!
!!!!UTOTJABOGTOTTAKI!!!&&& написал 19.11.2018 02:25
3,1416доры деток в концлагерь забрали. Там извращенцами их воспитали!
- Таки попы везде одинаковые!
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