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Московский листок

Анатолий Баранов: пора принимать закон об эвтаназии по социальным показаниям

Опубликовано 19.11.2018 в разделе комментариев 5

бюджет правительство пенсионеры
Анатолий Баранов: пора принимать закон об эвтаназии по социальным показаниям

Дал комментарий "Свободной прессе".

Депутатам Госдумы от «Единой России» показалось мало просто лишить пенсий огромного числа россиян. До конца ноября они примут еще один законопроект, который уже ударит по детям, так называемых предпенсионеров. Народные избранники предложили ввести алименты, которые дети будут платить родителям при достижении 55 лет у женщин, 60 — у мужчин. Соответствующие поправки будут внесены в Семейный кодекс. 

Сообщается, что разработка инициативы связана с принятием законопроекта о совершенствовании пенсионной системы, предусматривающего повышение пенсионного возраста. 

В пояснительной записке к документу говорится, что трудоспособные совершеннолетние дети будут обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. На алименты могут претендовать супруги, в том числе разведённые, если человек стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года после этого, братья и сестры, бабушки и дедушки, мачехи и отчимы. На алименты имеют право инвалиды I, II или III группы, а также лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста.

— По существу, это явный социальный регресс — до появления государственных пенсий забота о престарелых родителях и вообще нетрудоспособных родственниках целиком лежала на семье, — отмечает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Но речь шла о патриархальной семье, во-первых, большой, а во-вторых, как правило, связанной общими производственными отношениями, как правило, в сельском хозяйстве. Сейчас обычная городская семья весьма мала, и в большинстве своем современные семьи едва сводят концы с концами. Навесить на них еще и социальные обязанности государства — это обречь большинство семей на нищету, на грани которой они и так находятся в силу экономической ситуации в нашем государстве. Это резко ограничит возможности семьи в плане рекреации, в плане предоставления детям внешкольного образования и воспитания, в конце концов, планируя рождение детей, семья будет вынуждена отказываться от «лишнего» ребенка из-за того, что на шее сидит нетрудоспособный родственник. При этом не надо забывать, что в тех семьях, где есть возможность помогать родственникам, это и так делают, без понукания со стороны государства. Вопрос в другом — почему в нашем сверхбогатом государстве вообще возникает необходимость помогать взрослым людям частным образом, почему в нашем государстве, которое первым в мире вообще ввело полную социальную поддержку нетрудоспособных, теперь ставится в повестку дня этот вопрос?

—Имеет ли инициатива шансы на принятие?

— После того, как была «как намыленная» принята эта пенсионная реформа, против которой выступали буквально все элементы гражданского общества, без разделения по политическим, религиозным и прочим взглядам, шансы на принятие имеет вообще любая людоедская инициатива. Например, устроить в каждом районе «гору Нараяма», куда свозить умирать отработавших свое стариков. Вот на севере Москвы, за кольцевой, у нового шоссе на Петербург, как раз окультуривают здоровенный террикон на месте Долгопрудненской свалки. Отличная гора Нараяма! Кстати, прекрасное решение для рекультивации свалок — вывозить туда не только мусор, но и пришедших в нерабочее состояние граждан.

—С какими трудностями реализация этой инициативы на практике может столкнуться в случае принятия соответствующего закона?
 
— Как я уже сказал выше, технических трудностей никаких не возникнет, наше правительство и парламент способны принять вообще все, что угодно. А вот с исполнением закона будут проблемы. До 80 процентов населения имеют сегодня серьезные проблемы с покупкой самых необходимых вещей. То есть у них будут буквально кусок изо рта вынимать. Люди станут уклоняться, скрывать доходы и так далее — это раз. А второе, если сегодня семье из трех-четырех человек едва хватает на поддержание штанов, то еще один рот не получится прокормить чисто арифметически, и алименты в несколько тысяч рублей никак не помогут прокормиться нетрудоспособному человек.

—Многим ли это поможет? Ведь не у всех есть трудоспособные дети и вообще дети?

— Думаю, практически никому не поможет, только ухудшит родственные отношения в семьях. На дедушку станут смотреть как на потенциального объедалу. Увеличится число смертей в неблагополучных семьях — стариков и инвалидов будут давить по-тихому.

— Что ещё могут придумать депутаты для «смягчения последствий пенсионной реформы» для россиян?

— Разве что принять закон об эвтаназии по социальным показаниям.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
стоик1292 написал 19.11.2018 10:56
Сионисты-большевики поступали проще - уничтожали славян десятками миллионов , свели медицину к примитивной, когда Люди не доживали до пенсии?
.
потомки сионистов-большевиков-преступников типа Гайдара понимаю, что новое поколение славян не будет мириться с их преступлениями?
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Все равно все умрем или даже безнадежно больных животных усыпляют из милосердия.
qetrwyer написал 19.11.2018 10:46
После принятия Путиным-Медведевым и "володиной Думой" закона о переводе за 5 лет на 5 лет пенсионного возраста до 65 лет (при среднем возрасте жизни мужчин тоже 65 кроме столиц и юга), имеет смысл принять закон об эфтаназии. Ну может не по социальным показателям (тут автор истерично загнул), так это уже неофашизм и полпотовщина будет. Но как к цивилизованных странах, если человек смертельно болен или написал у нотариуса завещание о ситуации когда нужно это сделать. В общем все по личному распоряжению самого человека - когда он понимает что нет смысла мучиться. Это высшая форма милосердия - моментально дать возможность умереть и не мучиться человеку.
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(без названия)
йй написал 19.11.2018 10:46
> Народные избранники предложили ввести
> алименты, которые дети будут платить
> родителям при достижении 55 лет у женщин, 60
> &#8212; у мужчин.
_
А я думал, что увеличилась продолжительность жизни и прочее бла-бла-бла.
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Не забудьте налог с алиментов.
Чукча написал 19.11.2018 10:37
В старой доброй Англии король Генрих Восьмой за время правления повесил 72 тысячи людей, вина которых в том, что они нищие. Ну, кстати, Ивана Грозного обозвали тираном всего за четыре тысячи изменников и предателей.
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Банзай!
Финни написал 19.11.2018 10:14
Все гораздо проще-в сраной Рашке люди просто перестанут размножаться и станут добровольно уходить из жизни.Так называемая "негативная теология" станет господствующей идеологией расистской клерикальной помойки и сраной Рашке придет кирдык.На самом деле даосский принцип "у вей",буддийский принцип "срединного пути",суфийский принцип "хакикат",индусская "нирвана"-это одно и тоже.А именно Воля к Смерти.
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