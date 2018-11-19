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Московский листок

Вице-спикер краевого парламента вышел из окна

Опубликовано 19.11.2018 в разделе комментариев 3

Вице-спикер краевого парламента вышел из окна

Тело вице-спикера краевого парламента обнаружено возле дома в центре Красноярска, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Около 07.00 (03.00 мск) утра поступило сообщение, что возле дома по улице Декабристов обнаружен труп первого заместителя краевого парламента Алексея Клешко. Предположительно, падение из окна", — сказал собеседник агентства.

"Опрашиваются соседи, консьержка… В кабинете погибшего и в его квартире обнаружено несколько предсмертных записок, что может свидетельствовать о том, что его уход из жизни носит добровольных характер", — говорится в сообщении.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Арата Горбатый написал 19.11.2018 11:04
Ну, в общем, доспикался, слуга народа. А рожа то, рожа у этого путиноида-едроса: ни в какой телевизор не влезет. Сразу видно: денно и нощно о народе думал, о том как улучшить его жизнь. Вот от интеллектуального напряжения из окна и сиганул. Так сказать - переработал.
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Все равно все умрем или даже безнадежно больных животных усыпляют из милосердия.
qetrwyer написал 19.11.2018 10:52
Смотри предыдущую статью = Анатолий Баранов: пора принимать закон об эвтаназии по социальным показаниям. Зачем такое твориться повсюду? Ситуации жизненные могут быть различные у всех и надо дать людям другим способом завершить свою жизнь цивилизованно.
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(без названия)
стоик1294 написал 19.11.2018 10:52
Сдох чинуша - на Земле стало чище?
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