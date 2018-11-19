Вице-спикер краевого парламента вышел из окна Тело вице-спикера краевого парламента обнаружено возле дома в центре Красноярска, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. "Около 07.00 (03.00 мск) утра поступило сообщение, что возле дома по улице Декабристов обнаружен труп первого заместителя краевого парламента Алексея Клешко. Предположительно, падение из окна", — сказал собеседник агентства. "Опрашиваются соседи, консьержка… В кабинете погибшего и в его квартире обнаружено несколько предсмертных записок, что может свидетельствовать о том, что его уход из жизни носит добровольных характер", — говорится в сообщении.



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