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Московский листок

В России колбаса и сосиски подорожают на 30% из-за нового налога

Опубликовано 19.11.2018 в разделе комментариев 2

В России колбаса и сосиски подорожают на 30% из-за нового налога

Стоимость колбасных изделий в РФ может вырасти почти на 30% из-за предложения Экспертного совета при правительстве ввести акциз на продукты переработки красного мяса. Как сообщает газета "Известия", данную инициативу уже поддержали в Минздраве.

По данным издания, акциз на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон — может составить более 160 рублей на 1 кг.

Правительственные эксперты ссылаются на исследования Агентства по борьбе с раком Всемирной организации здравоохранения, согласно которым эти продукты содержат канцерогены и повышают риск возникновения рака. Полученные от акцизов средства планируется направить на снижение цен на здоровое питание, считают в Экспертном совете. Например, отменить или снизить НДС на орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло и другие.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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В России готовят налог на колбасу: Цены взлетят на 30% - забота о гражданах как с отъемом пенсий
qetrwyer написал 19.11.2018 11:17
В России готовят налог на колбасу: Цены взлетят на 30% - забота о гражданах как с отъемом пенсий у 60-летних по причине "чтобы активно жили, чтобы не спились от скуки" и т.п.
Такие продукты повышают риск возникновения злокачественных опухолей, поясняет ведущий специалист отделения профилактики факторов риска ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава Татьяна Зубкова. По ее словам, помимо доказанной связи переработанных мясопродуктов с развитием рака, при их потреблении также растет риск получить ишемическую болезнь сердца, инсульт и сахарный диабет 2-го типа.
В Минздраве поддержали появление акциза, однако отметили, что конкретные меры пока находятся на стадии обсуждения. Ранее Экспертный совет при правительстве также предложил установить акциз и на подслащенные газированные напитки - не менее 20% от их розничной цены.
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(без названия)
стоик1293 написал 19.11.2018 11:01
Московские сионисты травят славян отравой, чтобы не платить пенсии?
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