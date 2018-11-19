В России колбаса и сосиски подорожают на 30% из-за нового налога

Стоимость колбасных изделий в РФ может вырасти почти на 30% из-за предложения Экспертного совета при правительстве ввести акциз на продукты переработки красного мяса. Как сообщает газета "Известия", данную инициативу уже поддержали в Минздраве.

По данным издания, акциз на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон — может составить более 160 рублей на 1 кг.

Правительственные эксперты ссылаются на исследования Агентства по борьбе с раком Всемирной организации здравоохранения, согласно которым эти продукты содержат канцерогены и повышают риск возникновения рака. Полученные от акцизов средства планируется направить на снижение цен на здоровое питание, считают в Экспертном совете. Например, отменить или снизить НДС на орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло и другие.