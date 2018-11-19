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Московский листок

Слабый нефтерубль провоцирует рост инфляции

Опубликовано 19.11.2018 в разделе комментариев 0

кризис нефть нефтерубль
Слабый нефтерубль провоцирует рост инфляции

Инфляция в РФ в 2018 году превысит прогнозные 3,4% из-за более слабого, чем было заложено в прогноз, курса рубля, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. По его словам, курс рубля еще может вернуться на прогнозные значения к концу года, но на инфляцию в этом году это уже не успеет оказать понижательного влияния. 

"Относительно утвержденного прогноза риски очевидно смещены вверх (по инфляции - ИФ). Не то, чтобы очень сильно, но смещены. Курсовая динамика у нас развивается выше того прогноза, который был заложен в августе. Понятны причины, почему это происходит - это связано с глобальными рынками, возможными санкциями", - сказал министр. 

"Поэтому небольшое превышение показателей как по курсу, а по курсу мы это де-факто видим, потому что курс в той части, которая влияет на инфляцию, он уже во многом сформировался. Если даже прогноз по курсу может исполниться (на конец года - ИФ), то это уже на инфляцию этого года сильного влияния не окажет. Поэтому инфляция будет выше, чем 3,4%, которая у нас заложена в прогноз", - пояснил Орешкин. 

Как сообщалось, Минэкономразвития закладывало курс доллара на конец 2018 года на уровне 63,9 рубля. 

По данным Росстата, инфляция в России за период с 7 по 12 ноября (из-за праздников более короткий период наблюдений, чем неделя) составила 0,2%. Недельная инфляция ускорилась до 0,2% впервые с начала июля - тогда цены выросли также на 0,2%, но это объяснялось во многом индексацией тарифов с 1 июля. 

С начала ноября цены к 12 ноября выросли на 0,3%, с начала года - на 3,2%. Из данных Росстата следует, что годовая инфляция на 12 ноября ускорилась до 3,7% с 3,6% на 6 ноября и 3,5% на конец октября. 

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в ноябре-декабре на уровне 0,4-0,5% при сохранении текущего курса рубля, в годовом выражении - на уровне 3,7-3,8% как в ноябре, так и в декабре. 

ЦБ в середине сентября повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2018 год до 3,8-4,2% с 3,5-4%. На 2019 год ЦБ повысил прогноз сразу до 5-5,5% с 4% на фоне ослабления рубля и повышения НДС с 2019 года до 20%. 

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по итогам опроса аналитиков в конце октября по инфляции на 2018 год равняется 3,9%, на 2019 год - 4,2%.

Ранее в Центробанке заявили, что чистый вывоз капитала из РФ в январе-октябре 2018 года вырос в три раза, до $42,2 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он составил $14,0 млрд.

Отметим, что и уровень социального оптимизма, показывающий, как россияне представляют жизнь своей семьи через год (лучше, хуже или так же), снизился за год с 63 пунктов до 40. Четверть россиян ожидают ухудшения в ближайший год, столько же надеются на лучшее. 

Сильно ухудшилась и оценка экономической ситуации в стране, индекс снизился с 59 пунктов до 43. Очень плохим экономическое положение России считают более четверти респондентов - 27%, а очень хорошим его видят 13%. 

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