Не боясь войск Трампа, новый караван мигрантов отправился из Сальвадора в США

Еще один "караван мигрантов" численностью почти в 200 человек отправился из Сальвадора в США, сообщает газета La Prensa Grafica. По ее информации, мигрантам предстоит преодолеть границу с Гватемалой и Мексикой, по пути численность каравана может увеличиться в десятки раз.

Это уже четвертый караван, направляющийся в США. Общее число желающих пересечь американскую границу составляет около 7 тысяч человек. Между тем накануне на кольцевой развязке Куахтеком в Тихуане прошла акция протеста против наплыва мигрантов, численность которой составила около 150 человек. Организатором акции выступило так называемое "Гражданское движение против хаоса мигрантского каравана".

Ранее мэр города Хуан Мануэль Гастелум сообщил, что мигранты отказались от медицинской и социальной помощи и пошли пешком в прибрежный район, где у властей нет никакой возможности их разместить. Он также пожаловался, что прибывшие доставляют неудобство жителям Тихуаны, пьют алкоголь и употребляют марихуану в общественных местах. По его мнению, приток мигрантов ухудшит и без того непростую криминальную обстановку: они могут влиться в существующие банды или вступить с ними в конфликт.

Гастелум также выразил опасения, что город не в состоянии принять у себя весь караван, а также те, что следуют за ним. Два года назад здесь в поисках убежища в США уже прошли более трех тысяч жителей Гаити. Многие из них остались жить в приграничном городе.

30 октября президент США Дональд Трамп пригрозил издать указ, который отменит право на получение американского гражданства для детей мигрантов. 9 ноября Белый дом сообщил, что намерен ограничить предоставление убежища нелегальным мигрантам. Как только распоряжение Трампа вступит в силу в полном объеме, мигранты, въезжающие через южную границу США, будут иметь право на убежище только в том случае, если сообщат об этом в официальных пунктах въезда в страну.

Госсекретарь США Майк Помпео распространил официальное заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с караваном мигрантов. "Они могут стать жертвами торговцев людьми или тех, кто их будет эксплуатировать. Мы глубоко обеспокоены насилием, вызванным некоторыми членами группы, а также очевидной политической мотивацией некоторых организаторов каравана", - говорится в заявлении госсекретаря. Он также подчеркнул, что США не позволят нелегальным иммигрантам пересечь границу, а тем, кому все же удастся это сделать - остаться на американской территории.

Напомним, 1 ноября Дональд Трамп распорядился значительно усилить военное присутствие на границе с Мексикой. Контингент американских военнослужащих увеличат до 15 тысяч человек, чтобы остановить приближающийся караван мигрантов, передает Reuters.

Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что направляют 5,2 тыс. военнослужащих, часть из которых будет вооружена, на границу с Мексикой для содействия сотрудникам пограничной службы, сообщает ТАСС. Еще раньше, 25 октября, Пентагон считал необходимым направить на границу всего 800 солдат. Как теперь видно, тогда американские штабисты недооценили угрозу.

22 октября из прессы стало известно, что к границам США идет первый многотысячный "караван мигрантов", которые покинули Гватемалу, Гондурас и Сальвадор из-за нищеты и насилия. Большинство мигрантов - из Гондураса, который является одним из лидеров по числу убийств на душу населения в мире (более 90 убийств на каждые 100 тысяч населения).

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