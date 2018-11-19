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Московский листок

Митинг в Кунцево против строительного беспредела

Опубликовано 19.11.2018 в разделе комментариев 0

17 ноября в московском районе «Кунцево» на улице Ивана Франко проходит гражданский митинг против варварской реновации, которая предусматривает снос домов вопреки воле местных жителей. Собралось около 400 человек, поддержать местных жителей приехали активисты «МосСовета», Левого Фронта, ОКП, партии «Яблоко» и других организаций, а также независимые муниципальные депутаты из разных районов Москвы. Участники акции требуют прекратить строительный беспредел со стороны компании «ПИК» и пересмотреть проект реновации их района.



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