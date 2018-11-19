Генпрокуратура обвинила Браудера в отравлении Магнитского боевым ядом

Юриста Сергея Магнитского, а также трех других фигурантов дела Hermitage Capital могли отравить "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия" по приказу главы фонда Уильяма Браудера, заявил на пресс-конференции советник генерального прокурора Николай Атмоньев.

"Первоначально смерть Гасанова, Курочкина и Магнитского рассматривалась как естественная, наступившая вследствие имевшихся у них заболеваний, а гибель Коробейникова как несчастный случай. Однако в дальнейшем были получены данные, указывающие на насильственный характер смерти этих лиц", - цитирует представитель прокуратуры РИА Новости.

По словам Атмоньева, генпрокуратура считает "весьма вероятным", что всех троих убили по приказу Браудера.

"С большой долей вероятности можно предположить, что они были убиты в целях устранения соучастников, которые могли дать в отношении Браудера изобличающие показания", - отметил представитель ведомства.

По его словам, в связи с этим против Браудера было возбуждено новое уголовное дело о создании преступного сообщества.

В ближайшее время Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности. "Возможность выдачи эта конвенция предусматривает даже в тех случаях, когда между странами, которые решают вопрос об экстрадиции, отсутствует двусторонний договор о выдаче", — пояснил Атмоньев.