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Московский листок

ФАС обещает заняться Газпромом и увеличить вывозные таможенные пошлины

Опубликовано 19.11.2018 в разделе комментариев 0

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ФАС обещает заняться Газпромом и увеличить вывозные таможенные пошлины

Как сообщила пресс-служба Ассоциации Адвокатов России за Права Человека, ранее специалисты Ассоциации направили соответствующий запрос в Федеральную антимонопольную службу России в связи с участившимися жалобами граждан и организаций на резкий рост цен на газ: согласно обращениям цены выросли с 18 рублей до 28 рублей за литр минимально и до 40 рублей за литр максимально. 

Согласно ответу ФАС России, ситуация с изменением цен на газ, в т.ч. сжиженный газ (СУГ), которым зачастую отапливаются частные дома и целые поселения в отсутствие магистрального газопровода, находятся под контролем антимонопольной службы. Как следует из официального ответа ФАС России «в целях стабилизации сложившейся ситуации на рынке СУГ ФАС России предлагает увеличить размер вывозных таможенных пошлин на СУГ до уровня пошлин, установленных для прямогонного бензина (нафты)» и соответствующее предложение уже направлено в Правительство РФ. Кроме того, ФАС указывает, что службой направлены письма в адрес нефтяных компаний о принятии мер, направленных на увеличение поставок СУГ на внутренний рынок РФ, в т.ч. на биржевых торгах. 

Также, сообщила ФАС России, служба продолжит осуществлять мониторинг ситуации на рынке СУГ и в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут незамедлительно приниматься меры антимонопольного реагирования.

В Ассоциацию Адвокатов России за Права Человека ещё 17 сентября поступили обращения от жителей России из разных регионов, в которых люди сообщили о резком повышении цен на сжиженный газ – единственный энергоноситель для местностей, где недоступен магистральный газ и альтернативные виды топлива. 

Так, в обращениях указано, что средняя стоимость 1 литра сжиженного газа, представляющего собой смесь пропана и бутана, колебалась от 14 до 19 рублей в течение последних нескольких лет в зависимости от времени года, однако летом 2018 года в июле цены за 1 литр сжиженного газа повысились до 28-32 рублей в разных регионах. Как рассказали жители населенных пунктов, резко возросшая цена грозит им остаться без отопления в отопительный сезон, если цены не будут снижаться и останутся на пиковом уровне. Также, рассказали заявители, купить сжиженный газ по более низкой цене невозможно – цена у всех поставщиков в регионе одинаковая. По мнению заявителей, удержание единой цены на сжиженный газ на ее пике является сговором на рынке поставщиков энергоносителей и требует проверки на соблюдение антимонопольного законодательства. 

Например, жительница Солнечногорского района Московской области Наталья Р. сообщила, что вынуждена с тремя детьми искать жилье в Москве и снимать квартиру, так как отапливать дом в осенне-зимний период нечем – цены на газ неподъемные для многодетной матери: как оказалось, дешевле снять жилье в Москве, чем отапливать дом сжиженным газом. Как рассказала Наталья, из-за изменившейся ситуации на рынке с ценами на газ ей придется продавать дом. По словам многодетной матери, она до последнего надеялась найти оптимальную цену на газ, но как выяснилось, более низкая цена, указанная на сайтах компаний не более чем заманчивое предложение, чтобы клиент позвонил: даже указанная цена не соответствует действительности – при звонке озвучивают стоимость газа от 28 рублей за 1 литр.  

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