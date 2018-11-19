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Московский листок

В Крыму арестован глава одного из предприятий "Росатома" за двухмиллионную взятку, данную силовику

Опубликовано 19.11.2018 в разделе комментариев 1

коррупция крымнаш
В Крыму арестован глава одного из предприятий "Росатома" за двухмиллионную взятку, данную силовику

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании и аресте гендиректора НПК "Дедал" - одного из предприятий "Росатома", разработчика охранных систем - в одном из ресторанов Симферополя в момент передачи взятки. Предыдущий гендиректор той же компании ранее тоже был арестован, сообщает РБК. 

По данным спецслужбы, гендиректор и его подчиненный планировали предложить одному из сотрудников пограничного управления ФСБ по Крыму крупную взятку за содействие в приемке работ по установке и введению в эксплуатацию технических средств охраны государственной границы. Уроженцев Краснодарского края задержали при передаче части взятки в сумме 2,5 миллиона рублей в одном из ресторанов Симферополя. 27 апреля 2018 года задержанный гендиректор "Дедала" был арестован решением Киевского районного суда Симферополя. До сегодняшнего дня о его задержании и аресте не сообщалось. 

Имя взятого под стражу главы компании в сообщении ФСБ не раскрывается, однако из сообщений пресс-службы "Дедала" следует, что 24 апреля 2018 года гендиректором НПК был Игорь Сушков. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что задержанным является Игорь Сушков, назначенный главой НПК "Дедал" после отстранения предыдущего гендиректора Сергея Федяева. 

По данным газеты "Коммерсант", Федяев оказался под следствием из-за выявленных в компании серьезных финансовых нарушений и по обвинению в хищении средств, выделенных на обеспечение безопасности космодрома Восточный. 

"Примечательно, что арестованный генеральный директор компании осуществлял свое руководство относительно недавно, однако и его предшественник был задержан правоохранителями за совершение аналогичного преступления", - подчеркивается в сообщении ФСБ. 

Задержанным по новому делу сотрудникам "Дедала", а также их пособнику, задержание которого было проведено в конце сентября 2018 года, грозит до 15 лет лишения свободы. В НПК "Дедал" и "Росатоме" ситуацию не комментируют. 

В октябре по подозрению в получении взятки был задержан вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин. Источник в руководстве Крыма связал задержание с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог. 

В 2017 году фигурантом уголовного дела о коррупции стал экс-заместитель председателя совета министров республики Олег Казурин: сообщалось, что его подозревают в получении крупной суммы через посредника в обмен на покровительство в отношении местной строительной компании. 

Как установило следствие, с августа по декабрь 2016 года подозреваемый получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей. В обмен, пользуясь своим должностным положением, чиновник помог одной из строительных фирм в Крыму стать единственным поставщиком при заключении муниципального контракта на строительство жилья на полуострове. Также подозреваемый оказал общее покровительство компании при исполнении ею этого контракта.

Отметим, что не смотря на то что она "страна-агресор", Россия ещё в 2016-м возобновила вывоз отработанного ядерного топлива с украинских АЭС, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. «Сейчас все возобновилось. Украинская сторона начала платить примерно месяца полтора назад. Единственное, что сроки (ввоза) сместились», — пояснил источник. По его словам, несмотря на происшедшую задержку, обе стороны намерены постараться выполнить годовой план по ввозу на территорию России украинского ОЯТ.

В конце мая 2016-го "Росатом" был вынужден отложить ввоз новой партии ОЯТ с украинских АЭС на хранение и переработку, так как не получил от Киева аванс из-за ареста счетов оператора украинских атомных электростанций НАЭК "Энергоатом". Позже счета "Энергоатома" были разблокированы. 

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Всего комментариев к статье: 1
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стоик1299 написал 19.11.2018 13:07
Пока не арестуют сортирного Карлика - взятки не закончатся?
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