Патриотические оды на фоне мировой бойни

http://rossijane.mirtesen.ru/blog/43587507278/CHto-to-s-pamyatyu-Makrona-stalo%E2%80%A6?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

Эта статья была опубликована на одном буржуазном источнике. Она отражает позицию типичных российских «патриотов», то есть, великодержавных шовинистов. Дело в том, что западная буржуазия на днях устроила торжественное празднование столетия окончания Первой Мировой войны. Празднование проходило в Париже. И вот, в статье наши «патриоты» с обидой пишут о том, что президент Франции Макрон превознес победу Антанты над Германией, и ни словом не упомянул о роли царской России.

Макрон, конечно, хорош. В данном случае он выступает как отъявленный шовинист. Он разливался соловьем, превознося «героическую» победу Антанты над Германией и Австрией (и особенно – роль Франции). Про то же, что эта война была империалистической, что это была борьба хищников и разбойников за мировое господство, за право грабить больше слабых стран - этот французский буржуй не сказал ни слова. Не сказал он и о том, что Франция, Англия и США были ничем не лучше Германии и Австрии, что они преследовали такие же империалистические цели, что они такие же разбойники и грабители. Наоборот, у Макрона как-то так выходило, что страны Антанты – это какие-то рыцари чести и благородства, что Германия и Австрия – агрессоры, а страны Антанты воевали за свободу и справедливость. Макрон, конечно, хорош.

Но и авторы статьи недалеко от него ушли – вздумали обижаться, что он не упомянул о роли царской России! Хотя ничего унизительнее и подлее этой роли нельзя себе представить. Самодержавие, царь и его сановники, втянули Россию в губительную войну – во-первых, отрабатывая таким образом гигантский долг перед «союзниками». Особенно чудовищным был долг России перед Францией. В совокупности он составлял 6.3 млрд. руб., при том, что доход бюджета был равен 3.4 млрд.

Царь и его помощнички брали в долг у французских банкиров и тратили деньги, не считая. А расплатиться за эти деньги они решили кровью русского народа. В схватке между германскими и англо-французскими империалистами за дележку мира русское самодержавие встало на сторону Великобритании и Франции. А в награду за эту «помощь» самодержавие рассчитывало в случае победы получить Дарданеллы и Константинополь.

И вот ради этого – ради империалистических интересов английского и французского капитала, ради шовинистических амбиций самодержавия миллионы русских людей четыре года кормили вшей в окопах, страдали, погибали или на всю жизнь оставались увечными калеками.

Словом – роль России в империалистической Первой Мировой была как нельзя более постыдной. Гордиться тут нечем. А то, что Макрон впал в шовинистический восторг - говорит о многом. Буржуазия готовится к войне, и хочет одурачить массы «патриотизмом», чтобы потом послать их умирать за свои интересы. С этой целью и наша российская власть теперь героизирует империалистическую Первую Мировую.

Нам важно не поддаваться буржуазной пропаганде, не впадать в «патриотический» угар. Надо помнить – готовящаяся война – это война империалистов за грабеж, за право угнетать слабые страны, пользоваться их ресурсами и дешевой рабочий силой. Правых в этой войне нет, все ее участники – разбойники и грабители. Это – не наша война. Наша война – это классовая борьба за справедливый общественный строй, за социализм, за власть трудящихся и возвращение всех богатств в собственность народа.