Из-за маккартизма генералы в США не получили марксистского ликбеза: дают бредовые советы ВСУ

США советуют Украине приступить к «радикальным» действиям и создать в Донбассе «революционную ситуацию». Об этом «Обозревателю» рассказал бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко.

«Американцы предлагают Украине жестко перекрыть „границу“, никого и ничего не пускать, даже ресурсы — электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России, она это не вытянет», — сказал генерал.

По его словам, американские эксперты считают, что это может поспособствовать прогрессу в вопросе размещения в Донбассе миротворческой миссии ООН.

От редакции: Уровень интерпретации "один генерал сказал" - конечно, сложен для комментариев, но кое-что через этот испорченный телефон понять можно. Если в США действительно военспецы имеют такой уровень образования и не имеют даже приблизительного понятия о том, что известно (преподавалось в советской школе) и старшеклассникам (определение революционной ситуации) в России и в Донбассе, то дела у них не только на этом направлении, а вообще - весьма плохи. Во-первых, революция никогда не определяется только внешними, материальными факторами, поскольку она есть смена формации. Во-вторых, голодные бунты, соляные бунты - известные в истории человечества и в частности его российского участка задолго до возникновения самого понятия "революция", ведь не всегда были сменой власти, а зачастую служили укреплению её.

Впрочем, "генералы" и вообще весь евро-украинский истеблишмент по сей день считают и Евромайдан 2014-го революцией - о чём с ними вообще спорить? Однако если США советуют устроить рукотворную гуманитарную катастрофу на Донбассе - что понятийно ближе к сути генеральних советов, - то это событие уж точно не ускользнёт от мирового сообщества. И тут рассчитывать им на "революцию", то есть на бунт против власти ополченцев - уж точно не стоит, потому что "Россия не потянет" это опять же ошибочное суждение - даже буржуазная, не способная интегрировать народные республики по-советски в состав СССР, будет слать в ДНР и ЛНР гуманитарную помощь, и никто в мире этого не осудит, кроме разве что США. Вот такая "вилочка" у военспецов и США вырисовывается. И выходит, что дыма без огня нет - и в ДНР не зря уже месяц как ждут подобных провокаций и диверсий с украинской стороны.

Д.Ч.

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