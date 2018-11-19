Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Карлос Гон пришёл с повинной, ну а Путин - подождёт...

Опубликовано 19.11.2018 в разделе комментариев 0

коррупция япония силовигархия классоваяненависть автомир
Карлос Гон пришёл с повинной, ну а Путин - подождёт...

Глава совета директоров автомобилестроительного концерна Nissan Карлос Гон добровольно явился в токийскую прокуратуру в понедельник и был арестован, сообщает телеканал NHK. 

Nissan Motor Co подтвердил в пресс-релизе, что Гон много лет занижал данные о личном доходе. Nissan также подтвердила, что намеревается требовать увольнения Гона и директора Грега Келли. Последний, по данным компании, помогал Гону скрывать данные о доходах. 

Ранее в понедельник газета Asahi сообщила, что Гону грозит арест по обвинения в финансовых нарушениях. Топ-менеджер якобы явился в токийскую прокуратуру с повинной. 

В сообщении Nissan говорится, что компания получила информацию от внутреннего источника и провела расследование. 

Значительные объемы вознаграждения Гона много лет вызывали нарекания, пишет агентство Bloomberg. Больше всего споров было во Франции, где как директору Renault ему выплачивали около $9 млн в год. Акционеры Renault в прошлом отказывались одобрять подобные выплаты. Эти инциденты способствовали принятию во Франции закона, согласно которому решения акционеров об оплате труда топ-менеджеров являются обязательными. 

Nissan объявила, что проведет пресс-конференцию в Йокогаме, где находится ее штаб-квартира, после 21:00 по местному времени (15:00 по московскому времени). 

Карьера Гона

64-летний Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ", германский Daimler и китайский Dongfeng. 

Руководящие посты в Renault занимает с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещает должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi. 

В апреле 2017 года Гон передал полномочия CEO Nissan Хирото Саикаве, но остался во главе совета директоров. В 2013-2016 годах Гон возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа". 

Акции Renault подешевели на 13% на торгах в Париже в понедельник, до минимума с 2014 года. Торги акциями Nissan в Токио завершились до того, как стало известно о возможном аресте и увольнении Гона, во Франкфурте они потеряли в цене 11%.

Отметим, что похожая история, завершвшаяся отставкой и посадкой президента, имела место там неподалёку, в Южной Корее. Прокуратура Сеула в марте 2017-го года допросила председателя совета директоров южнокорейской финансово-промышленной группы SK Group Че Тхэ Вона - второй по размеру конгломерат страны подозревают в коррупционных связях с политиками, включая экс-президента Пак Кын Хе. Об этом сообщает агентство Yonhap. 

Че Тхэ Вон пришел на допрос в качестве свидетеля. На вопросы журналистов после допроса он отвечать отказался, отмечает ТАСС. 

В 2015 году предприниматель пожертвовал крупные суммы денег двум некоммерческим организациям, находившимся под управлением подруги экс-президента Южной Кореи Чхве Сун Силь, которую следствие считает главной в преступной коррупционной схеме. Предположительно, он сделал это для того, чтобы добиться от Пак Кын Хе помилования, поскольку в то время отбывал тюремный срок за финансовые махинации. В итоге он действительно был амнистирован. 

Че Тхэ Вон и представители SK Group отрицают, что пожертвования организациям подруги президента Южной Кореи и президентское помилование могут быть связаны. 

SK Group является вторым в Южной Корее крупнейшим конгломератом после компании Samsung.

- Ну, а наш-то, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - наш-то президент - чем хуже? Из года в год в декларациях указывает такой доход, что наверняка и его друзья-миллиардеры смеются ("Вов, ну неужели ты их, россиян дорогих, действительно за таких лохов держишь?"), всего 7-8 миллионов рублей, столько и топ-менеджеребцы в Газпроме и Роснефти не получают за год, а Путин, выходит, и того беднее. Тот же его друган, миллиардер Сечин - на порядок богаче, а этот всё миллиончиками рублей обходится, задаром на "галерах" гребёт - может, и Фонд президентских грантов не из его кармана финансируется тогда? Там ведь что ни грант - то миллион... Вот и считайте! Это всё - не сокрытие ли доходов на самом что ни на есть видном месте в существующей иерархии? 

Новости по теме:

В Южной Корее судят уже второго экс-президента за коррупцию

Не один Samsung "заносил" низложенной южнокорейской "Пакше"

Низложенная "Пакша" покинула президентский дворец в Сеуле, но Мите-премьеру это не грозит



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого бы вы выбрали президентом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Митинг в Кунцево против строительного беспредела
Митинг в Кунцево против строительного беспредела
19.11.2018
Совхоз НКВД растерзали опричники президента РФ
Совхоз НКВД растерзали опричники президента РФ
19.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Карлос Гон пришёл с повинной, ну а Путин - подождёт... (0)
Из-за маккартизма генералы в США не получили марксистского ликбеза: дают бредовые советы ВСУ (3)
В Крыму арестован глава одного из предприятий "Росатома" за двухмиллионную взятку, данную силовику (9)
Митинг в Кунцево против строительного беспредела (2)
Генпрокуратура обвинила Браудера в отравлении Магнитского боевым ядом (8)
ФАС обещает заняться Газпромом и увеличить вывозные таможенные пошлины (1)
Не боясь войск Трампа, новый караван мигрантов отправился из Сальвадора в США (4)
Слабый нефтерубль провоцирует рост инфляции (1)
В России колбаса и сосиски подорожают на 30% из-за нового налога (11)
Вице-спикер краевого парламента вышел из окна (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Песков является иностранным агентом
Дарья Митина Дарья Митина: Cветлая память
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Даешь нашу российскую гору Нараяма!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Если бы Кирилл вел себя не как князь, а как монах, кем он формально и числится...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss