Карлос Гон пришёл с повинной, ну а Путин - подождёт...

Глава совета директоров автомобилестроительного концерна Nissan Карлос Гон добровольно явился в токийскую прокуратуру в понедельник и был арестован, сообщает телеканал NHK.

Nissan Motor Co подтвердил в пресс-релизе, что Гон много лет занижал данные о личном доходе. Nissan также подтвердила, что намеревается требовать увольнения Гона и директора Грега Келли. Последний, по данным компании, помогал Гону скрывать данные о доходах.

Ранее в понедельник газета Asahi сообщила, что Гону грозит арест по обвинения в финансовых нарушениях. Топ-менеджер якобы явился в токийскую прокуратуру с повинной.

В сообщении Nissan говорится, что компания получила информацию от внутреннего источника и провела расследование.

Значительные объемы вознаграждения Гона много лет вызывали нарекания, пишет агентство Bloomberg. Больше всего споров было во Франции, где как директору Renault ему выплачивали около $9 млн в год. Акционеры Renault в прошлом отказывались одобрять подобные выплаты. Эти инциденты способствовали принятию во Франции закона, согласно которому решения акционеров об оплате труда топ-менеджеров являются обязательными.

Nissan объявила, что проведет пресс-конференцию в Йокогаме, где находится ее штаб-квартира, после 21:00 по местному времени (15:00 по московскому времени).

Карьера Гона

64-летний Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ", германский Daimler и китайский Dongfeng.

Руководящие посты в Renault занимает с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещает должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.

В апреле 2017 года Гон передал полномочия CEO Nissan Хирото Саикаве, но остался во главе совета директоров. В 2013-2016 годах Гон возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа".

Акции Renault подешевели на 13% на торгах в Париже в понедельник, до минимума с 2014 года. Торги акциями Nissan в Токио завершились до того, как стало известно о возможном аресте и увольнении Гона, во Франкфурте они потеряли в цене 11%.

Отметим, что похожая история, завершвшаяся отставкой и посадкой президента, имела место там неподалёку, в Южной Корее. Прокуратура Сеула в марте 2017-го года допросила председателя совета директоров южнокорейской финансово-промышленной группы SK Group Че Тхэ Вона - второй по размеру конгломерат страны подозревают в коррупционных связях с политиками, включая экс-президента Пак Кын Хе. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Че Тхэ Вон пришел на допрос в качестве свидетеля. На вопросы журналистов после допроса он отвечать отказался, отмечает ТАСС.

В 2015 году предприниматель пожертвовал крупные суммы денег двум некоммерческим организациям, находившимся под управлением подруги экс-президента Южной Кореи Чхве Сун Силь, которую следствие считает главной в преступной коррупционной схеме. Предположительно, он сделал это для того, чтобы добиться от Пак Кын Хе помилования, поскольку в то время отбывал тюремный срок за финансовые махинации. В итоге он действительно был амнистирован.

Че Тхэ Вон и представители SK Group отрицают, что пожертвования организациям подруги президента Южной Кореи и президентское помилование могут быть связаны.

SK Group является вторым в Южной Корее крупнейшим конгломератом после компании Samsung.

- Ну, а наш-то, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - наш-то президент - чем хуже? Из года в год в декларациях указывает такой доход, что наверняка и его друзья-миллиардеры смеются ("Вов, ну неужели ты их, россиян дорогих, действительно за таких лохов держишь?"), всего 7-8 миллионов рублей, столько и топ-менеджеребцы в Газпроме и Роснефти не получают за год, а Путин, выходит, и того беднее. Тот же его друган, миллиардер Сечин - на порядок богаче, а этот всё миллиончиками рублей обходится, задаром на "галерах" гребёт - может, и Фонд президентских грантов не из его кармана финансируется тогда? Там ведь что ни грант - то миллион... Вот и считайте! Это всё - не сокрытие ли доходов на самом что ни на есть видном месте в существующей иерархии?

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