Баррикады "жёлтых жилетов" во Франции стали ответом на то, что дорогие россияне простили

Участники французского общественного движения "Желтые жилеты", выступающие против роста цен на горючее, продолжили массовые акции протеста, начавшиеся по всей Франции. Как передает ТАСС со ссылкой на AFP, в первый день рабочей недели манифестанты начали блокировать хранилища нефтепродуктов в ряде регионов страны.

По информации агентства, полностью блокированы два топливохранилища компании Total в городе Верн на западе страны и в Фос-сюр-Мер на юге. Протестующие, установившие баррикады на подъездах к объектам, не пропускают ни одного грузовика на территорию хранилища.

Кроме того, "желтые жилеты" продолжили блокировать транспортные потоки на дорогах по всей Франции. Манифестанты затрудняют движение на ряде крупнейших автомагистралей страны, создавая заграждения на пунктах взимания платы за проезд, а также оккупируют многочисленные участки с круговым движением на въездах и выездах в города. В некоторых местах демонстранты дежурили на баррикадах всю ночь, греясь у костров.

Власти слышат гнев и видят "страдания", но налог отменять не собираются

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что налог на горючее, который привел к повышению цен на автомобильное топливо и протестам по всей стране, будет сохранен. "Налог на выброс парниковых газов будет сохранен. Наш курс на защиту экологии верный и мы будем его придерживаться", - подчеркнул он в эфире телеканала France 2.

В то же время премьер подчеркнул, что правительство слышит недовольство французов. По его словам, власти видят в протестах "не только проявление гнева, но и то, что они отражают страдания людей, отсутствие у них перспектив".

"Совершенно очевидно, что власти страны долгое время не давали должного ответа на обеспокоенность населения, на возникшее у людей чувство, что они брошены на произвол судьбы, сходят вниз по социальной лестнице. Именно это ощущает та часть населения, которая вышла на манифестации. Я прислушиваюсь к их мнению", - подчеркнул Филипп (цитата по ТАСС).

При этом Эдуар Филипп напомнил об обещании президента Эмманюэля Макрона "снизить для населения к концу пятилетнего периода нахождения у власти налоговое бремя". Премьер-министр утверждает, что "процесс уже начался в этом году", но "возможно, население этого не почувствовало".

Движение, получившее название "желтые жилеты", так как его участники носят обязательные для водителей во Франции светоотражающие жилеты, возникло в соцсетях в ответ на повышение цен на топливо. По словам самих участников, оно не имеет отношения к профсоюзам и является по-настоящему народным. Разгневанные автомобилисты перешли к активным действиям в субботу, 17 ноября.

В ходе манифестаций пострадали более 400 человек, одна женщина погибла. Задержаны более 280 человек. Начавшиеся утром акции протеста продолжились ночью и в них в 87 пунктах участвовали 3,5 тысячи человек.

За год цены на бензин в стране выросли на 10-15%, а самое популярное в стране дизельное топливо подорожало на 24%. Литр горючего часто стоит дороже 1,6 - 1,7 евро. Президент Эмманюэль Макрон объяснял, что цены на топливо зависят от мировых цен на нефть, однако движение "желтых жилетов" уверено, что правительство может помочь автовладельцам, снизив налоги на горючее.

Ранее власти Франции объявили, что с 1 января 2019 года цена на бензин возрастет на 3 евроцента, а на дизельное топливо - на 6,5 евроцента. Одной из составляющих роста является вводимый правительством экологический налог на выброс парниковых газов. Официально правительство повышает налоги на топливо ради развития экологически чистой энергетики. Однако оппозиция и многие французы считают, что истинная цель властей - залатать дыры в бюджете, возникшие вследствие налоговых послаблений для бизнеса и инвесторов.

В Путинской РФ цены на бензин скачут выше, а народ - тише

В России ещё в мае было зафиксировано существенное повышение цен на бензин. Правительство и президент Владимир Путин объясняли его возросшими ценами на мировом рынке, из-за чего нефтяные компании стремились компенсировать выпадающие доходы. В дальнейшем правительство снизило акцизы на бензин и временно отказалось от их дальнейшего повышения. Также Госдума приняла закон о завершении к 2024 году налогового маневра в нефтяной отрасли. В нем предусмотрены обратные акцизы, которые будут выплачиваться НПЗ, если мировые цены на нефть будут превышать внутрироссийские.

Напомним, что Кремль в курсе ситуации на рынке бензина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, вопрос необходимо адресовать правительству. Он отметил, что этой темой сейчас активно занимаются в кабинете министров — "предпринимаются очень активные, энергичные меры".

Выходит, Песков, как и его работодатель про пенсионный возраст (трижды!) - просто нагло врал? За это умение теперь и платят миллионы в качестве зарплаты в Кремле?

Топливо резко подорожало весной. К середине апреля розничная цена на бензин превысила 40 рублей, а к началу июня — уже 43 рубля. Правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо, а также договорилось с производителями о фиксировании цены на уровне 30 мая. Однако, по данным Росстата, в сентябре цены на бензин увеличились на десять процентов по сравнению с августом.

То есть - внимание! Тут, в богоспасаемой РФ, бензоцены лишь за месяц выросли так, как во Франции за год, - и никто не вякнул и слова против этого, ни на дорогах, ни на митингах...

Воистину, народ - долготЕрпец... Французские водители-воители уже баррикад понастроили и вот-вот приступят к национализации бензохранилищ, а мы всё слушаем новостные сводки об успехах Газпрома и Роснефти по разбазариванию НАШЕЙ нефти, НАШЕГО газа, как их успешно гонят на Запад и Восток.

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