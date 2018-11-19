Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Икра и крабы в тюремном меню Цеповяза возникли из-за близости моря...

Опубликовано 19.11.2018 в разделе комментариев 2

криминал позор фсин классоваяненависть цапки
Икра и крабы в тюремном меню Цеповяза возникли из-за близости моря...

Заместитель начальника исправительной колонии N3 в Амурской области, где отбывает наказание осужденный на 20 лет по громкому делу "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз, объяснил в интервью "Московскому комсомольцу", каким образом в меню этого сидельца оказались икра и крабы, вызвавшие возмущение общественности. 

"У нас географически складывается так, что Амурская область находится в близости к морю, и морепродукты, в том числе икра, не являются редкостью в магазинах или дефицитным продуктом", - приводит издание его слова. И эти деликатесы не запрещены за решеткой, добавил собеседник газеты, попросивший не упоминать в публикации его фамилию.

Также он разъяснил, как в эту колонию можно "загнать передачу" и как на зоне осужденные "делятся благами" друг с другом. "Для понимания: даже несмотря на то, что ИК-3 является колонией строгого режима, осужденным здесь положены передачи и бандероли, - сообщил замначальника ИК. - На практике продукты питания чаще доставляются осужденным родственниками и знакомыми на свидания, как правило, на длительные. Это не запрещено законом, если продукты не требуют тепловой обработки". 

"После длительных свиданий осужденные забирают с собой в отряд оставшиеся продукты питания и распоряжаются ими по своему усмотрению, - продолжил собеседник издания. - Администрация учреждения не может запретить конкретному арестанту делиться этими продуктами с Цеповязом или еще кем-то. Это его право. Скорее всего, икра и крабы попали к нему именно таким образом. И это может происходить и в дальнейшем - я имею в виду, что с ним могут делиться едой и впредь". 

По словам представителя руководства колонии, Цеповяз в среде осужденных имеет определенный авторитет, но он больше связан с его финансовыми возможностями. "В условиях отрядного содержания всегда есть неформальные группы, которые образуются по интересам, - пояснил он. - Соответственно они поддерживают друг друга, в том числе и делятся продуктами питания. Это называется в зоне "делиться благами". 

При этом есть осужденные, чьи родные не имеют финансовых возможностей что-то им прислать, и такие сидельцы сами просят состоятельных "коллег" сформировать за их счет посылку или передачу от родственников, которая в последующем будет разделена между осужденными, рассказал замначальника колонии. "Это называется "загнать передачу". Отследить такие процессы представляется очень затруднительным", - отметил он, заверив, что никто из сотрудников колонии крабов и икру не "загонял", поскольку за подобные действия можно лишиться работы и даже получить судимость, с которой потом никуда не устроишься. 

В настоящее время Цеповяз находится в штрафном изоляторе за нарушение распорядка дня: не пошел на прием пищи, добавил собеседник "МК". 

Условия содержания Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима в Амурской области стали известны на всю страну после публикации "Комсомольской правдой" 29 октября фотографий, на которых он поглощает крабов и красную икру, а также жарит шашлык. Позднее выяснилось, что эти снимки были сделаны еще в 2015 году и переданы Цеповязом его жене Наталье Стришней. Та отдала их Генпрокуратуре и ФСИН. В итоге эти снимки каким-то образом попали в прессу. Также Стришняя рассказала "КП", что каждый год на содержание ее экс-супруга уходило до 3 миллионов рублей. 

8 ноября в ИК N3 выехали для проверки все сотрудники прокуратуры Амурской области. Генеральная прокуратура РФ потребовала возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц колонии, что позднее и было сделано.

Проверка Генпрокуратуры показала, что осужденный на 20 лет по делу "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз не только лакомился в тюрьме деликатесами, но и имел ряд других послаблений. В частности, у Цеповяза были свидания продолжительностью до трех суток с различными женщинами, которые не являлись его родственницами, сообщил в эфире на сайте Генпрокуратуры ее представитель Александр Куренной. Были ли это именно проститутки, Куренной ответить затруднился. Отметим, заключенному положены длительные свидания, но только с родственниками, а самих таких встреч должно быть не больше трех в год, отмечает сайт "Открытые медиа".  

Новости по теме:

Ветеран войны просит милостыню у метро "Марксистская" 

Благосостояние дорогих россиян ухудшается, социальный пессимизм растёт

Министерство обороны прибыльно торгует московской землёй, и имеет ещё запасы!

ФСИН не ГУЛАГ: Цеповяз услаждался всеми правами человека, включая "проституток - в камеру" 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
squip
squip написал 19.11.2018 23:12
Хорошего дня!
В короткий срок нужны
деньги на приобретение дачи.
Где взять кредит в интернете?
<b>Контакты:</b>
<b>Контакты:</b>
e-mail: squip@mail.ru
icq: 670878191
Ответить
(без названия)
стоик1305 написал 19.11.2018 22:40
Чем вертухай отличается от заключенного - время проводят в одном помещении, общаются на одном понятном языке?
Только вертухай продит в зоне больше лет , чем заключенный, впитывая нравы заключенных?
.
Поэтому вертухай завидует заключенному?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого бы вы выбрали президентом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Митинг в Кунцево против строительного беспредела
Митинг в Кунцево против строительного беспредела
19.11.2018
Совхоз НКВД растерзали опричники президента РФ
Совхоз НКВД растерзали опричники президента РФ
19.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Икра и крабы в тюремном меню Цеповяза возникли из-за близости моря... (2)
Баррикады "жёлтых жилетов" во Франции стали ответом на то, что дорогие россияне простили (5)
Карлос Гон пришёл с повинной, ну а Путин - подождёт... (1)
Из-за маккартизма генералы в США не получили марксистского ликбеза: дают бредовые советы ВСУ (4)
В Крыму арестован глава одного из предприятий "Росатома" за двухмиллионную взятку, данную силовику (10)
Митинг в Кунцево против строительного беспредела (3)
Генпрокуратура обвинила Браудера в отравлении Магнитского боевым ядом (9)
ФАС обещает заняться Газпромом и увеличить вывозные таможенные пошлины (2)
Не боясь войск Трампа, новый караван мигрантов отправился из Сальвадора в США (5)
Слабый нефтерубль провоцирует рост инфляции (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Джентльмены расчленяют джентльменов
Максим Калашников Максим Калашников: На что Кремль меняет Курилы?
Максим Калашников Максим Калашников: О нашем шансе и от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Брянскoе - 1
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss