Икра и крабы в тюремном меню Цеповяза возникли из-за близости моря...

Заместитель начальника исправительной колонии N3 в Амурской области, где отбывает наказание осужденный на 20 лет по громкому делу "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз, объяснил в интервью "Московскому комсомольцу", каким образом в меню этого сидельца оказались икра и крабы, вызвавшие возмущение общественности.

"У нас географически складывается так, что Амурская область находится в близости к морю, и морепродукты, в том числе икра, не являются редкостью в магазинах или дефицитным продуктом", - приводит издание его слова. И эти деликатесы не запрещены за решеткой, добавил собеседник газеты, попросивший не упоминать в публикации его фамилию.

Также он разъяснил, как в эту колонию можно "загнать передачу" и как на зоне осужденные "делятся благами" друг с другом. "Для понимания: даже несмотря на то, что ИК-3 является колонией строгого режима, осужденным здесь положены передачи и бандероли, - сообщил замначальника ИК. - На практике продукты питания чаще доставляются осужденным родственниками и знакомыми на свидания, как правило, на длительные. Это не запрещено законом, если продукты не требуют тепловой обработки".

"После длительных свиданий осужденные забирают с собой в отряд оставшиеся продукты питания и распоряжаются ими по своему усмотрению, - продолжил собеседник издания. - Администрация учреждения не может запретить конкретному арестанту делиться этими продуктами с Цеповязом или еще кем-то. Это его право. Скорее всего, икра и крабы попали к нему именно таким образом. И это может происходить и в дальнейшем - я имею в виду, что с ним могут делиться едой и впредь".

По словам представителя руководства колонии, Цеповяз в среде осужденных имеет определенный авторитет, но он больше связан с его финансовыми возможностями. "В условиях отрядного содержания всегда есть неформальные группы, которые образуются по интересам, - пояснил он. - Соответственно они поддерживают друг друга, в том числе и делятся продуктами питания. Это называется в зоне "делиться благами".

При этом есть осужденные, чьи родные не имеют финансовых возможностей что-то им прислать, и такие сидельцы сами просят состоятельных "коллег" сформировать за их счет посылку или передачу от родственников, которая в последующем будет разделена между осужденными, рассказал замначальника колонии. "Это называется "загнать передачу". Отследить такие процессы представляется очень затруднительным", - отметил он, заверив, что никто из сотрудников колонии крабов и икру не "загонял", поскольку за подобные действия можно лишиться работы и даже получить судимость, с которой потом никуда не устроишься.

В настоящее время Цеповяз находится в штрафном изоляторе за нарушение распорядка дня: не пошел на прием пищи, добавил собеседник "МК".

Условия содержания Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима в Амурской области стали известны на всю страну после публикации "Комсомольской правдой" 29 октября фотографий, на которых он поглощает крабов и красную икру, а также жарит шашлык. Позднее выяснилось, что эти снимки были сделаны еще в 2015 году и переданы Цеповязом его жене Наталье Стришней. Та отдала их Генпрокуратуре и ФСИН. В итоге эти снимки каким-то образом попали в прессу. Также Стришняя рассказала "КП", что каждый год на содержание ее экс-супруга уходило до 3 миллионов рублей.

8 ноября в ИК N3 выехали для проверки все сотрудники прокуратуры Амурской области. Генеральная прокуратура РФ потребовала возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц колонии, что позднее и было сделано.

Проверка Генпрокуратуры показала, что осужденный на 20 лет по делу "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз не только лакомился в тюрьме деликатесами, но и имел ряд других послаблений. В частности, у Цеповяза были свидания продолжительностью до трех суток с различными женщинами, которые не являлись его родственницами, сообщил в эфире на сайте Генпрокуратуры ее представитель Александр Куренной. Были ли это именно проститутки, Куренной ответить затруднился. Отметим, заключенному положены длительные свидания, но только с родственниками, а самих таких встреч должно быть не больше трех в год, отмечает сайт "Открытые медиа".

Новости по теме:

Ветеран войны просит милостыню у метро "Марксистская"

Благосостояние дорогих россиян ухудшается, социальный пессимизм растёт

Министерство обороны прибыльно торгует московской землёй, и имеет ещё запасы!

ФСИН не ГУЛАГ: Цеповяз услаждался всеми правами человека, включая "проституток - в камеру"