Кто бы объяснил мистеру Путину, что он везде уже опоздал?

Посмотрите на эту самодовольную физиономию. Это 66-летний премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун.

13 ноября он вошел в историю самым необычным образом. Когда прилетевший на саммит АСЕАН российский президент В.Путин по обыкновению своему опоздал к нему переговоры на целый час, тот попросту их отменил.

А на словах будто просил передать опоздальцу на чистом сингапурском языке что-то такое, что не осмелилось воспроизвести ни одно информагентство. То ли «здесь тебе не тут», то ли «вам здесь не там». А что? На правах хозяина и старшего по возрасту имеет право.

«Наше фсё» пробилось к нему только на второй день. О чем говорили? Может, о ценах на самотлорскую нефть, которая определяется спекулянтами на сингапурской и гонконгской биржах.

В общем, прошли те блаженные времена, когда по итогам международных встреч советские генсеки отчитывались перед народом в виде коммюнике. Зачем встречались. О чем договорились.

Теперь такие толковища проходят за закрытыми дверями и носят характер закулисных сговоров. О чем там на «курильские темы» сговаривались мистер Путин и лидер самурайского народа Синдзо Абэ - неизвестно. Если верить пресс-секретарю Д.Пескову, никакой «автоматической сдачи островов не будет». Понятно. Будет неавтоматическая, в ручном режиме. Продавать будут поштучно.

Если бы это было первое опоздание на официальную встречу российского «монарха» - мировое сообщество отнеслось бы к нему с пониманием. А то ведь они вошли в систему.

Только что «задержался» в Париже на коллективное фотографирование лидеров мировых держав, собравшихся по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Нам все уши прожужжали о том, как лидер Кремля жаждет не рукопожатия, не похлопывания по плечу, а полноценных переговоров с рыжим Трампом.

А сам на мимолетную встречу с ним в Хельсинки опоздал на 1 час 10 мин. А вот и вовсе «рекордные» случаи.

Дольше всего главу России ждала канцлер Германии фрау Меркель. Целых 4 часа 15 минут маялась бедняжка в безвестности.

Пан Янукович в 2012 г. ждал в течение 4 часов. Экс-премьерша Украины Юлия Тимошенко томилась в 2009-м 3 часа. Столько же дожидался его в том году госсекретарь США Джон Керри.

На весь мир «прогремело» его 50-минутное опоздание на встречу с Папой Римским в 2015-м и на прием к английской короле Елизавете II. Хоть на 14 минут, но это же королева!

Как психологи объясняют тотальное пренебрежение воспитанника ленинградских подворотен к элементарном правилам приличия и международного этикета?

1. Показать собеседнику, кто тут диктует условия переговоров. Чисто «чекистский» примем прием манипулирования собеседником еще до начала разговора.

2. Заставить нервничать своего визави, вывести его из состояния психологического равновесия. В «конторе» это называлось «качнуть» оппонента.

3) Сломать противной стороне заранее построенный план ведения переговоров, навязав собственный.

Подсчитано, что в среднем «российский медведь» опаздывает на международные встречи на 78 минут.

Ну, а в личной жизни? Широко известны невеселые воспоминания Людмилы Шкребневой о своем женихе.

«Свидания - это особая история. На них я никогда не опаздывала, а Владимир Владимирович - постоянно. Полтора часа - это было в порядке вещей. Но зная это, я не могла приходить с опозданием. А вдруг, думала я, сегодня он появится вовремя…

Помню, стою в метро. Первые пятнадцать минут опоздания выдерживаю нормально, полчаса - тоже вроде бы ничего. Но когда уже час проходит, а его все нет, то просто плачешь от обиды. А через полтора часа уже вообще не испытываешь никаких эмоций... За эти полтора часа переживешь столько, что никаких сил уже не оставалось на эмоции. Так что Владимир Владимирович измором меня брал, измором (https://censor.net.ua/r243906).

Измором он берет и страну, которая давно включила ему обратный отсчет времени и с нетерпением ждет не дождется его ухода.

Кто бы ему объяснил, что он везде уже опоздал?