Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Через 12 лет не луне будут следы Рогозина?

Опубликовано 20.11.2018 в разделе комментариев 2

путин рогозин луна
Через 12 лет не луне будут следы Рогозина?

О планах полёта наших космонавтов на Луну рассказал новый глава Роскосмоса Д.Рогозин. Первая экспедиция продлится сразу две недели. Правда, произойдёт это не раньше 2030-го года. Высаживаться на поверхность спутника Земли экипажи будут с окололунной станции — её начнут строить после 2020-го.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, работать над лунной миссией будут вместе с НАСА.

"Через шесть-семь лет мы можем, используя ракету-носитель "Ангара А-5", когда она будет стартовать с Восточного, обеспечить работоспособную постоянную транспортную систему, которая даже на нынешних кораблях "Союз" сможет достигать Луны", — уверен Дмитрий Рогозин.

***

Помнится раньше, когда был еще вице-премьером, Рогозин называл другие сроки и про сотрудничество с США не говорил.

Полгода назад на встрече с Путиным он рассказывал, что «Роскосмос» в ближайшем будущем запустит пилотируемые полеты к Луне на кораблях «Союз». По мнению главы госкорпорации, корабли «Союз» изначально разрабатывались для лунной программы. 

Надо полагать, "ближайшее будущее" не через 12 лет?

В 2017 году Россия и США планировали вместе создать на орбите Луны космическую станцию Deep Space Gateway. Выведение станции на орбиту назначалось на 2024-2026 годы. Однако не срослось...

Ранее глава «Роскосмоса» заявлял, что запуск станции «Луна-Глоб» планируется в июле 2021 года. Запуск будет совершен в рамках лунной программы. Также он анонсировал поездку на Марс, которая пройдет в марте 2021 года.

***

Как видим, планы один другого фанстатичнее и корректируются прямо на ходу. А какая разница, что врать про космическую станцию, которая, скорее всего, никогда никуда не полетит?

После 2030 года Рогозину стукнет 70, Путину и вовсе будет под 80. Они что, собираются до того времени так и сидеть в своих креслах?

Ну а про совместный проект с американцами - это вообще песня. Они-то знают, что вместе с нами на Луну летят в 2030-м году? Вроде каждый день новые санкции вводят, из договора РСМД выходят, чуть не войной против нас идти намереваются. А оказывается мы с ними готовим лунную программу? А американцам про это сказали или позабыли? Ну пусть для них будет маленький сюрприз...

Ну а когда в 2030-м ничего не полетит, можно будет сказать - американцы виноваты. А кто еще?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Schlosser написал 20.11.2018 03:46
Ходжа Насреддин таким образом осла грамоте обучал.
Ответить
Как у ярду, как у скоту Появилася работа! Тра-ля-ля-ды, тра-ля-ля! Отравили скрипаля!
!!!!IJA-TOTAKIDA!!!&& написал 20.11.2018 03:00
"Через 12 лет не луне будут следы Рогозина?"
- Не скоро таки они там появятся! Впрочем, можно взять таки за основу передовой амерский опыт купить картону, скочу, слепить пепелац... Пипл схавает... То таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого бы вы выбрали президентом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Митинг в Кунцево против строительного беспредела
19.11.2018
Совхоз НКВД растерзали опричники президента РФ
19.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Через 12 лет не луне будут следы Рогозина? (2)
К 100-летию переворота Колчака, или Второй разгон Учредилки (1)
Кто бы объяснил мистеру Путину, что он везде уже опоздал? (5)
Икра и крабы в тюремном меню Цеповяза возникли из-за близости моря... (4)
Баррикады "жёлтых жилетов" во Франции стали ответом на то, что дорогие россияне простили (7)
Карлос Гон пришёл с повинной, ну а Путин - подождёт... (3)
Из-за маккартизма генералы в США не получили марксистского ликбеза: дают бредовые советы ВСУ (9)
В Крыму арестован глава одного из предприятий "Росатома" за двухмиллионную взятку, данную силовику (12)
Митинг в Кунцево против строительного беспредела (4)
Генпрокуратура обвинила Браудера в отравлении Магнитского боевым ядом (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: "Не пряча лица" - 24 ноя, 19-нольноля
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: Рок-коммуна приглашает на фест Не пряча лица
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Джентльмены расчленяют джентльменов
Максим Калашников Максим Калашников: На что Кремль меняет Курилы?
Максим Калашников Максим Калашников: О нашем шансе и от АПН Северо-Запад
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss