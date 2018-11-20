"Через 12 лет не луне будут следы Рогозина?"

О планах полёта наших космонавтов на Луну рассказал новый глава Роскосмоса Д.Рогозин. Первая экспедиция продлится сразу две недели. Правда, произойдёт это не раньше 2030-го года. Высаживаться на поверхность спутника Земли экипажи будут с окололунной станции — её начнут строить после 2020-го.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, работать над лунной миссией будут вместе с НАСА.

"Через шесть-семь лет мы можем, используя ракету-носитель "Ангара А-5", когда она будет стартовать с Восточного, обеспечить работоспособную постоянную транспортную систему, которая даже на нынешних кораблях "Союз" сможет достигать Луны", — уверен Дмитрий Рогозин.

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Помнится раньше, когда был еще вице-премьером, Рогозин называл другие сроки и про сотрудничество с США не говорил.

Полгода назад на встрече с Путиным он рассказывал, что «Роскосмос» в ближайшем будущем запустит пилотируемые полеты к Луне на кораблях «Союз». По мнению главы госкорпорации, корабли «Союз» изначально разрабатывались для лунной программы.

Надо полагать, "ближайшее будущее" не через 12 лет?

В 2017 году Россия и США планировали вместе создать на орбите Луны космическую станцию Deep Space Gateway. Выведение станции на орбиту назначалось на 2024-2026 годы. Однако не срослось...

Ранее глава «Роскосмоса» заявлял, что запуск станции «Луна-Глоб» планируется в июле 2021 года. Запуск будет совершен в рамках лунной программы. Также он анонсировал поездку на Марс, которая пройдет в марте 2021 года.

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Как видим, планы один другого фанстатичнее и корректируются прямо на ходу. А какая разница, что врать про космическую станцию, которая, скорее всего, никогда никуда не полетит?

После 2030 года Рогозину стукнет 70, Путину и вовсе будет под 80. Они что, собираются до того времени так и сидеть в своих креслах?

Ну а про совместный проект с американцами - это вообще песня. Они-то знают, что вместе с нами на Луну летят в 2030-м году? Вроде каждый день новые санкции вводят, из договора РСМД выходят, чуть не войной против нас идти намереваются. А оказывается мы с ними готовим лунную программу? А американцам про это сказали или позабыли? Ну пусть для них будет маленький сюрприз...

Ну а когда в 2030-м ничего не полетит, можно будет сказать - американцы виноваты. А кто еще?

А.Б.